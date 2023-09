“Allegri ha un problema”: la Juventus non decolla

La Juventus torna al successo contro l’Empoli, tre punti importanti per i bianconeri ma non luccica tutto per Allegri

Era importante vincere per la Juventus, contro l’Empoli, e i bianconeri l’hanno fatto. La squadra di Allegri ha portato via un 2-0 dal ‘Castellani’ riscattando il mezzo passo falso con il Bologna e mettendosi a -2 dalla coppia di testa formata da Milan e Inter.

Dare subito ossigeno alla classifica è fondamentale, ma la prova della Vecchia Signora non è stata così scintillante. Nel complesso non si è sofferto troppo, ma ci si aspetta di meglio, da una Juventus che vuole provare a essere protagonista non solo per entrare nelle prime quattro. Ci sono stati dei segnali positivi, ma anche delle criticità su cui l’allenatore dovrà lavorare, se vorrà alzare l’asticella.

Juventus, la grana per Allegri è in attacco: “Difficile coordinare Chiesa e Vlahovic”

Serata negativa per Vlahovic, con un rigore fallito, mentre Chiesa, con un gran gol realizzato di cattiveria e di voglia, continua a mostrare progressi. Ma la coesistenza tra i due, secondo Mario Mattioli, è piuttosto complicata.

“Davanti si fa fatica, non si riesce a coordinare Chiesa e Vlahovic – ha dichiarato il giornalista Rai a ‘Radio Radio’ – Chiesa lo vedo un giocatore un po’ cambiato nelle sue abitudini, considerando che viene da un grave infortunio e un anno di inattività. Poi naturalmente aspettiamo per vedere cosa succede”. Valutazioni da fare ad ampio raggio su tutta la manovra offensiva: “Il cruccio perenne della Juventus riguarda l’attacco – ha aggiunto Mattioli – Kean ha fatto bene da subentrato poi ti lascia sempre il dubbio che schierato dal primo minuto faccia disastri da mani nei capelli”.

