Allegri e Giuntoli, urla nello spogliatoio: post gara bollente per la Juventus

Spunta il retroscena su Allegri e Giuntoli: ecco cosa è accaduto negli spogliatoi con la frase urlata dal tecnico

La Juventus riparte subito: dopo il pareggio casalingo contro il Bologna, i bianconeri si impongono a Empoli e restano in scia delle due milanesi che guidano la classifica a punteggio pieno.

Un successo che serve a cancellare la prestazione non bella di una settimana va che era stata seguita anche da un post gara non semplice. Dopo l’1-1 contro i rossoblù, infatti, Massimiliano Allegri aveva deciso di non presentarsi ai microfoni dei giornalisti per commentare la gara.

Una scelta dovuta ad un piccolo malore accusato dall’allenatore toscano come ha confermato anche lui nel conferenza tenuta alla vigilia della sfida di Empoli. Ma emerge anche un retroscena su quanto accaduto immediatamente dopo il fischio finale di Juventus-Bologna, un post gara in cui si è molto chiacchierato.

Allegri e Giuntoli ‘zittiti’ dalla Juventus: cosa è successo

Stando ad alcuni retroscena circolati in rete, il post gara di Juventus-Bologna non è stato dei più agevoli per la squadra bianconera.

Si racconta, infatti, di un Allegri molto nervoso per quanto accaduto in campo: proprio l’eccessivo nervosismo dall’allenatore avrebbe spinto i vertici della società ad imporre il silenzio al proprio tecnico. Una scelta che sarebbe stata estesa anche a Cristiano Giuntoli, anche lui molto nervoso al termine del match.

La decisione avrebbe avuto come artefice principale Francesco Calvo e non sarebbe stata particolarmente gradita da allegri che si è ulteriormente arrabbiato per il silenzio imposto, urlando contro allo stesso Giuntoli. Una serata ad ‘alta tensione’ quindi nello spogliatoio dell’Allianz Stadium al termine di Juventus-Bologna, gara ormai passata in archivio.

Ieri sera, dopo la vittoria contro l’Empoli, Allegri si è presentato regolarmente in sala stampa e davanti ai microfoni delle tv, commentando il successo dei bianconeri, ora terzi in classifica dietro Inter e Milan.