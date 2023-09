Alla fine è sempre lui: Olivier Giroud continua a trascinare il Milan

Nonostante le voci dell’ultima estate di calciomercato, Olivier Giroud resta una delle certezze della rosa del Milan di Stefano Pioli: le ultimissime notizie sul club meneghino

Il Milan di Stefano Pioli, a poco meno di due settimane dal derby di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi, dopo tre giornate di Serie A si trova attualmente al primo posto a punteggio pieno proprio a pari merito con i cugini meneghini. Sono tre le vittorie collezionate dal Diavolo.

La prima, all’esordio, in trasferta contro il Bologna di Thiago Motta, poi ci sono stati i tre punti in casa con il Torino di Ivan Juric e, infine, il trionfo vero e proprio all’Olimpico con la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi, che hanno fatto esordire anche Romelu Lukaku, non sono riusciti a fare nulla contro la compagine meneghina che ha dimostrato, confermando i primi 180 minuti della stagione, una qualità e una forza che ne fanno una candidata a tutti gli effetti per la vittoria dello scudetto. A trascinare il carrozzone rossonero c’è, ancora una volta, anche Olivier Giroud. Il centravanti francese non sembra accusare l’età presente sulla carta d’identità, anzi continua a migliorare nelle prestazioni e nei numeri stagione dopo stagione.

Giroud come il vino buono: Pioli ha una grande certezza dopo l’estate

Il Milan, anche nelle ultime ore di calciomercato, ha cercato con grande insistenza un centravanti vero e proprio che potesse fornire gol e prestazioni. Alla fine è arrivato Luka Jovic che partirà come vice del bomber francese che si conferma una garanzia come testimoniano i primi numeri di questa stagione.

4 gol messi a segno nelle prime tre giornate del campionato italiano di Serie A. Numeri da urlo, una gran freddezza dal dischetto e la solita enorme mentalità di un Giroud sempre più calato nel ruolo di leader tecnico e mentale di questo nuovo Milan, rivoluzionato dalla finestra estiva di calciomercato che si è conclusa da qualche giorno.