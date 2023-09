Addio Arsenal, ritorno di fiamma per Jorginho

Il centrocampista italo-brasiliano ha ricevuto una proposta nelle scorse ore per lasciare la formazione londinese

Com’era prevedibile, non è certo passata inosservata l’assenza di uno dei perni centrali degli ultimi anni della Nazionale Italiana nelle primissime convocazioni diramate da Luciano Spalletti all’inizio della sua nuova avventura in Azzurro. Il tecnico toscano, sin dalle prime battute, ha voluto lanciare un segnale forte in vista del futuro.

Tra i grandi esclusi, oltre ad esempio a Marco Verratti ai margini del Paris Saint Germain, ha fatto discutere la bocciatura nei confronti di Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano, per anni metronomo della Nazionale allenata dall’ex commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, ha pagato probabilmente l’avvio complicato della nuova stagione. Ad oggi, infatti, l’ex Chelsea ha collezionato solamente 3 presenze in Premier League con la maglia dell’Arsenal per un totale di 18 minuti.

Troppo poco, evidentemente, per convincere Spalletti a puntare ancora sulle qualità dell’ex centrocampista del Napoli. Arteta non sembra infatti intenzionato a cambiare idea nei confronti di Jorginho, nonostante le speranze nutrite dal ragazzo pronto ad approfittare dell’infortunio al ginocchio rimediato in allenamento da Thomas Partey per aumentare il suo minutaggio nella rosa. Allo stesso tempo, però, un nuovo addio a nove mesi di distanza dall’approdo all’Arsenal potrebbe rilanciare la sua carriera e le chance di riacciuffare la Nazionale.

Calciomercato, offerta dal Fenerbahce per Jorginho

Sebbene la finestra estiva del calciomercato si sia chiusa lo scorso 1° settembre per i maggiori campionati europei, vi sono ancora leghe nelle quali è possibile operare acquisti.

Tra questi, oltre al solito mercato arabo, va osservato con grande attenzione anche quello turco aperto sino al prossimo 15 settembre. Il Fenerbahce, protagonista del mercato e di un ottimo avvio di stagione, sarebbe infatti intenzionato a strappare un altro calciatore di alto livello. Come riportato ad inizio agosto, il club di Istanbul sarebbe tornato forte per convincere Jorginho ad accettare la propria offerta e lasciare l’Arsenal. Dopo aver mancato il ritorno in Italia anche in quest’ultima finestra, la Turchia potrebbe offrire a Jorginho una possibilità concreta di tornare ad essere protagonista all’interno di un progetto e di convincere Spalletti a meritare ancora la maglia azzurra.