Mourinho li ha persi col Milan: le condizioni di Aouar e Zalewski

Non solo la sconfitta; la Roma di Mourinho, contro il Milan, ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Aouar e Zalewski

L’inizio di stagione della Roma è stato, a dir poco, negativo; i giallorossi sono partiti con un pareggio (all’esordio casalingo con la Salernitana) e due sconfitte contro Verona e Milan. Sei gol subiti in tre partite, reparti slegati e soprattutto assenza di quella compattezza difensiva che era stata una caratteristica della scorsa stagione. I giallorosso sono risultati indietro fisicamente a con idee confuse per quanto riguarda il discorso del gioco.

A questo bisogna aggiungere gli infortuni che non sembrano voler lasciare in pace la squadra giallorossa; Mourinho, contro il Milan, ha dovuto rinunciare a Renato Sanches e Dybala con Pellegrini entrato dalla panchina a causa di una condizione fisica non ottimale. Un problema, quello degli infortuni, che si è presentato anche nel corso del match con i rossoneri; dopo trentuno minuti, infatti, Aouar (uno dei migliori in questo primo scorcio di stagione) si è dovuto arrendere per un fastidio al flessore della coscia sinistra.

Chi, invece, ha giocato tutta la partita è stato Zalewski; l’esterno, però, a fine gara ha accusato un fastidio alla coscia anteriore sinistra. Un doppio problema che si è aggiunto ad una serata dove, probabilmente, l’unica nota positiva è stata la presentazione di Lukaku.

Aouar e Zalewski si fermano: le loro condizioni

Nella passata stagione gli infortuni hanno rappresentato un problema non da poco per la Roma specialmente nella seconda parte di campionato; da questo punto di vista il nuovo anno calcistico non è iniziato nel migliore dei modi ma, per quanto riguarda Aouar e Zalewski (usciti malconci dalla sfida con il Milan), il tecnico giallorosso può tirare un sospiro di sollievo. I due, infatti, si sono sottoposti agli esami strumentali del caso che non hanno evidenziato, per fortuna del tecnico e di tutto il popolo giallorosso, nessun tipo di lesione.

Il centrocampista e l’esterno dovranno comunque rinunciare alla chiamata delle rispettive nazionali per restare a Trigoria in modo da recuperare nel migliore dei modi. Una notizia sicuramente positiva in vista di Roma-Empoli, la prima sfida dei giallorossi al rientro dalla sosta delle nazionali. Una partita già cruciale per i ragazzi di Mourinho dopo il solo punto ottenuto nelle prima tre giornate di campionato; match in cui il tecnico potrà, molto probabilmente, contare su Aouar e Zalewski. Possiamo dire come la sosta, per la Roma, sia arrivata nel momento migliore.