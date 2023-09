Moto GP Catalunya, paura per Bagnaia: incidente terribile in pista

Ansia e tanta paura al Gran Premio di Catalunya, con un doppio incidente alle prime curve e tanti piloti coinvolti: prima Bastianini, poi Bagnaia che è stato protagonista di un bruttissimo infortunio

Si può parlare di tragedia sfiorata al Gran Premio di Catalunya di Moto GP, purtroppo con tanti piloti coinvolti e anche con tanti italiani. A pochi metri dalla partenza, alle primissime curve, c’è stato infatti un incidente multiplo partito, pare dalle prime immagini e ricostruzioni, da Enea Bastianini. Il pilota italiano è andato ‘lungo’ ed è bastato poco per coinvolgere anche le altre moto vicine di Alex Marquez, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Tutti finiscono rovinosamente sulla ghiaia.

Pochi metri dopo, però, Pecco Bagnaia è stato protagonista di una scena bruttissima. Con cause ancora da capire, dal momento che apparentemente non ci sono state anomalie né contatti, il leader del Mondiale e pole man del GP catalano (in quel momento davanti a tutti), che è letteralmente sbalzato dalla moto sollevandosi almeno 5-6 metri da terra. Una caduta pazzesca, ma il peggio è stato poi il contatto – purtroppo inevitabile – con la vettura seguente che gli è passata sulla gamba. La gara ovviamente è stata immediatamente sospesa con la segnalazione della Red Flag e l’immediato intervento dell’ambulanza. Dopo diversi minuti Bagnaia è stato trasportato per sottoporsi ai primi controlli medici. Così anche Bastianini, a cui poi è stato comminato un ‘Long Lap Penalty’. L’incidente multiplo, il primo, è chiaramente sotto investigazione.

Incidente Moto GP Catalunya: Bagnaia e gli altri piloti sono coscienti

Il tempo di ristabilire, pulire e preparare di nuovo la pista, e il GP è ripartito con la griglia originaria. Ad eccezione di Bagnaia, tutti i piloti apparentemente non hanno riportato infortuni particolari con Bastianini molto dolorante a un dito della mano. Tutti i piloti, compreso il leader del Mondiale e campione iridato in carica, sono comunque sempre stati coscienti ed è la notizia migliore. Allo stesso modo, vista la dinamica terribile dell’incidente a ‘Pecco’, va sottolineato qualcosa che pare banale ma è la verità più importante. Cioè che poteva andare molto peggio, come purtroppo è accaduto in passato con altri piloti che hanno lasciato la vita in pista. Attualmente Bagnaia è in testa alla classifica con 251 punti, seguito da Martin (189), Bezzecchi (183) e Binder (160). Si resta in attesa di novità sull’infortunio al rider della Ducati campione in carica. L’inviato di ‘Sky Sport’ riporta di alcune sensazioni dalla Ducati: “Pare che l’infortunio sia meno grave del previsto”. Sia lui che Bastianini saranno portati a Barcellona.