Lautaro Martinez, segnali dell’agente all’Inter: “Sarà inevitabile”

Sembra già scritto il futuro di Lautaro Martinez all’Inter: l’attaccante è sempre più leader della squadra di Simone Inzaghi

Dopo gli addii di Lukaku e Dzeko, Lautaro Martinez ha definitivamente acquisito i gradi di leader dell’attacco nerazzurro. E da quest’estate è diventato anche il capitano della formazione allenata da Simone Inzaghi.

La partita con la Fiorentina rievoca dolci ricordi per Lautaro Martinez: l’attaccante argentino lo scorso anno ha segnato ben 4 gol ai viola in tre incroci ufficiali e oggi spera di ripetersi, soprattutto dopo le tre reti messe a segno nelle prime due uscite stagionali contro Monza e Cagliari. Evidentemente, la fascia di capitano ereditata da Samir Handanovic ha rappresentato e rappresenta per l’argentino una ulteriore spinta.

L’aveva già indossata in passato quando mancavano Handanovic, Brozovic o Skriniar, ma ora è capitano a tutti gli effetti. Una scelta fisiologica quella di club e squadra dato che Lautaro Martinez veste la maglia nerazzurra ormai da 6 anni. È inevitabilmente un senatore dello spogliatoio e il recente gesto di smettere di seguire Lukaku su Instagram la dice lunga in merito al suo attaccamento alla causa.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez e la situazione rinnovo

Dopo gli addii di senatori come Handanovic, Brozovic, Lukaku e Dzeko, Lautaro Martinez è diventato leader e simbolo dell’Inter. Ha altri tre anni di contratto in nerazzurro e il Toro non non perde occasione per far capire quanto si trovi bene all’Inter.

Un legame forte anche con la città (ha aperto un ristorante) e che potrebbe portare ad un prolungamento dell’accordo con il club. In tal senso, l’agente Camaño ha già lanciato segnali. Soprattutto se il suo assistito dovesse continuare a segnare come fatto nelle prime battute di questo campionato, per il ‘Corriere dello Sport’, “parlare di rinnovo sarà inevitabile, magari con ingaggio ritoccato verso l’alto e scadenza posticipata di uno o due stagioni”.