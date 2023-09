Inter, bonus ‘segreto’ nell’accordo per l’ultimo acquisto

Alla fine alla corte di Inzaghi è arrivato anche Klaassen: spunta un bonus in favore dell’Ajax nel trasferimento del centrocampista olandese all’Inter

L’Inter ha chiuso la campagna trasferimenti con l’arrivo di Davy Klaassen, il colpo last minute di un mercato estivo che non ha lesinato colpi di scena in casa nerazzurra.

Il nazionale olandese andrà ad arricchire con la sua esperienza (anche in campo internazionale) il pacchetto di centrocampo di Simone Inzaghi, con il tecnico piacentino accontentato dopo la richiesta alla società di completare la mediana con un profilo più fisico rispetto alle altre pedine a sua disposizione. Klaassen ha firmato il suo contratto annuale – con opzione per un’altra stagione – venerdì pomeriggio e andrà a percepire un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro netti. Indosserà la maglia numero 14 e, dopo il primo allenamento ieri ad Appiano Gentile, questo pomeriggio sarà in panchina nel match di campionato a San Siro contro la Fiorentina.

C’è una curiosità nell’accordo tra Inter e Ajax, visto che l’olandese era ancora legato da un altro anno di contratto con i ‘Lancieri’. Il club di Amsterdam ha liberato a titolo gratuito Klaassen, riservandosi comunque il 20% della futura rivendita del giocatore. Questa la chiave che ha messo in discesa la trattativa tra le due società, con il via libera per lo sbarco di Klaassen a Milano che è arrivato a stretto giro di posta.