“Il peggiore da tre partite”: all’Inter lo vogliono in panchina

Partita delicata per l’Inter contro la Fiorentina, un nerazzurro in particolare sottotono e che finisce nel mirino delle critiche

Per l’Inter, necessario rispondere alla vittoria del Milan con altrettanti tre punti contro la Fiorentina, per rimanere a punteggio pieno insieme ai rossoneri a due settimane dal derby. Ma per gli uomini di Inzaghi la partita non è semplice.

Viola che sono una buona squadra, con le armi giuste per fare male anche alle big e in un buon momento psicologico dopo il passaggio ai gironi di Conference League con la rimonta contro il Rapid Vienna. E infatti la prima parte del primo tempo vede l’Inter piuttosto in difficoltà contro un avversario organizzato e insidioso. Poi, la sblocca Marcus Thuram con il suo primo gol italiano, di testa su assist di Dimarco. Ma non tutti stanno giocando al meglio, anzi.

Inter, tutti contro Barella: “Insopportabile”

Molte critiche arrivano su Nicolò Barella, che ha iniziato la stagione in maniera non brillantissima e anche oggi appare piuttosto opaco, senza la proverbiale intensità e molto impreciso.

Nei commenti a margine su Twitter, sono diversi i tifosi nerazzurri che contestano al centrocampista una prova negativa e con tanti errori. Per più di qualcuno, è lui l’anello debole di questo avvio di campionato dell’Inter. Ecco alcuni dei messaggi più polemici:

i laterali sono scarsi quindi va be.. per me il peggiore ad oggi è sempre barella — C'è Ottimismo (20.05.24) (@Yuro_23) September 3, 2023

Barella oggi ha voglia? — Sir Bob Cornelius odiV (@McVirga86) September 3, 2023

barella sono 3 partite che fa schifo al cazzo, lo possiamo dire? — ila (@c4oscalmo) September 3, 2023

Mamma mia Barella quanto sei insopportabile — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) September 3, 2023

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, CLICCA QUI e scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it: segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.