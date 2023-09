Giroud sul gong del mercato: lasciano il Milan senza il bomber

Il mercato estivo si è concluso ma, nel finale, Giroud è stato al centro di una clamorosa voce che poteva cambiare il corso della stagione

E’ stata una sessione di mercato complicata per le squadre italiane anche se il Milan è stato sicuramente grande protagonista; i rossoneri, nonostante l’addio di Tonali, hanno portato alla corte di Pioli una serie di rinforzi di assoluto livello e che si sono immediatamente integrati all’interno della rosa del Milan. Una prova si è avuta nelle prime tre giornate di campionato con i rossoneri capaci di fare bottino pieno grazie, soprattutto, ai nuovi acquisti che si sono messi in mostra dimostrando le loro qualità.

La rosa del Milan, rispetto all’anno scorso, è sicuramente migliorata e l’obiettivo dei rossoneri, soprattutto dopo la vittoria in casa della Roma, è quella di lottare fino alla fine per lo scudetto. Pioli, però, sul gong di mercato ha rischiato di ricevere una pessima notizia che avrebbe cambiato la stagione dei rossoneri e, probabilmente, anche gli equilibri del campionato.

Stando a quanto riportato da l’Equipe, il Rennes ha provato a portare via Giroud; l’attaccante francese è uno dei principali protagonisti di questo inizio di stagione con quattro gol e un assist in tre giornate. Attaccante fondamentale nel sistema di gioco rossonero e non solo per la capacità realizzativa ma anche per come fa giocare la squadra. Una paura, in ogni caso, stroncata sul nascere perché il Milan non ha mai avuto in mente la possibilità di cedere Giroud, perno fondamentale del progetto di Pioli e giocatore simbolo di una squadra che punta a togliersi numerose soddisfazioni in questa stagione.

Rennes, niente Giroud: tentativo per Lukaku

Il Rennes ha provato, fino alla fine, a chiudere il mercato con un grande colpo; abbiamo detto del tentativo per Giroud. Il club francese, però, sembra aver provato ad acquistare Lukaku. L’attaccante belga, in rotta con il Chelsea, è stato protagonista del mercato praticamente fino alla fine della sessione estiva senza però aver mai aperto alla possibilità di trasferirsi in Ligue One.

Lukaku ha sciolto il suo futuro negli ultimi giorni accettando la proposta della Roma; il belga si è unito alla rosa di Mourinho ed è stato presentato, ai suoi nuovi tifosi, prima dell’inizio del match con il Milan. Unica nota positiva per i tifosi giallorossi in una serata che ha visto la Roma perdere due a uno e andare alla sosta con un solo punto in tre partite. Niente gran colpo di mercato, dunque, per il Rennes nonostante i tentativi per Giroud e Lukaku.