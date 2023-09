Doppio ‘no’ a Vlahovic e Osimhen: il retroscena

Il calciomercato non è finito: indiscrezioni e retroscena anche sul futuro di due degli attaccanti più importanti del campionato di Serie A

La sessione estiva di calciomercato è finita appena poche ore fa, ma spuntano nuove voci sul futuro di Victor Osimhen e Dusan Vlahovic.

Il calciomercato non dorme e non si ferma mai. La conferma arriva dalle voci provenienti dalla Spagna in merito a Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, i due attaccanti più chiacchierati del campionato di Serie A: il primo ha altri tre anni di contratto, il secondo fino al 2025 ma con un rinnovo imminente. Entrambi sarebbero finiti nel mirino del Real Madrid nel corso dell’infuocata estate di mercato ormai agli sgoccioli.

Non obiettivi diretti dei Blancos, ma giocatori proposti al club di Florentino Perez che da tempo è sulle tracce di un grande centravanti, soprattutto dopo l’addio con Karim Benzema, sedotto dagli arabi dell’Al-Ittihad. In questa ottica, sia Vlahovic che Osimhen sarebbero stati proposti al Real Madrid nel corso delle scorse settimane, ma nessuno dei due nomi è finito seriamente sul taccuino degli operatori di mercato della società iberica.

Calciomercato Real Madrid, il sogno Mbappé e i ‘no’ a Osimhen e Vlahovic

Due “rifiuti” legati ad un preciso desiderio di mercato del Real Madrid che da circa due anni è sulle tracce di Kylian Mbappe del Paris Saint-Germain. Una vera e propria telenovela di mercato: lo scorso anno il francese sembrava ad un passo dal vestire la maglia del Real, poi accettò l’offerta faraonica di rinnovo messa sul tavolo dal club parigino.

Nonostante ciò, Florentino Perez non ha mollato la presa sull’ex Monaco, pur non riuscendo a portarlo alla corte di Carlo Ancelotti nella sessione di mercato estiva appena andata agli archivi. Oltre a Vlahovic e Osimhen, sarebbero stati proposti i nomi di altri attaccanti, come quelli di Harry Kane (poi passato dal Tottenham al Bayern Monaco) e Romelu Lukaku, approdato alla Roma dopo un’estate rovente per l’attaccante belga. L’anno prossimo sarà quello giusto per il passaggio di Mbappe al Real, o Florentino Perez si “accontenterà” dei bomber del calcio italiano?