DIRETTA Serie A, Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Zanetti e la Juve di Allegri e del ‘Via del Mare’ tra il Lecce di D’Aversa e la Salernitana di Sousa in tempo reale

La Juventus e la Salernitana fanno visita rispettivamente all’Empoli e al Lecce nei due posticipi che chiudono la terza giornata del campionato di Serie A. Punti importanti in palio prima della sosta delle Nazionali in due sfide che saranno dirette nell’ordine da Ayroldi di Molfetta e da Massimi di Termoli.

Da una parte, allo stadio ‘Castellani’, i bianconeri di Massimiliano Allegri vogliono tornare subito al successo dopo il mezzo passo falso interno contro il Bologna per restare in scia alle squadre di testa e provare a cullare il sogno scudetto in una stagione che non li vedrà impegnati nelle coppe europee. Gli azzurri di Paolo Zanetti, già eliminati anche dalla Coppa Italia, sono alla ricerca di un risultato positivo dopo i due ko contro Verona e Monza per lasciare quota 0 punti e l’ultimo posto in classifica. Nella passata stagione i toscani si imposero con un netto 4-1 grazie alla doppietta di Caputo. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport ma anche su smartphone e tablet su Dazn.

Dall’altra, allo stadio ‘Via del Mare’, i giallorossi di Roberto D’Aversa hanno voglia di continuare a stupire dopo aver raccolto una vittoria interna contro la Lazio e un pareggio in rimonta in trasferta contro la Fiorentina. Mentre i granata di Paulo Sousa, dopo i due pari contro Roma e Udinese, vanno a caccia del primo successo per operare il sorpasso in graduatoria proprio sui salentini. La gara sarà visibili in diretta e in esclusiva solo sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre le sfide tra Empoli e Juve e tra Lecce e Salernitana live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Banda, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Legowski, Bradaric; Cabral, Candreva; Botheim; All. Paulo Sousa

CLASSIFICA SERIE A: