Nuovo sfogo contro la Lega: “Calendario senza senso, ci uccidono”

Duro attacco da parte dell’allenatore contro il nuovo calendario nella conferenza stampa di oggi

Neanche il tempo di chiudere il primo scorcio di stagione con il consueto intervallo di settembre dedicato agli impegni delle nazionali, che la polemica riservata ai calendari è già esplosa. Appena poche settimane fa, alla vigilia dell’esordio della sua Lazio in campionato, era stato Maurizio Sarri ad attaccare la Lega per la composizione dei nuovi calendari.

Il tecnico biancoceleste, in particolare, aveva messo in discussione la scelta di far iniziare il campionato a metà agosto con una temperatura ancora fin troppo elevata rispetto agli standard. Polemica che, con argomentazioni diverse, è stata cavalcata anche in Serie B da Paolo Vanoli. L’allenatore del Venezia, infatti, ha accusato la Lega di B per aver concesso solamente ad alcune formazioni di poter riposare un giorno in più rispetto ad altre avversarie.

Questo è stato lo sfogo del tecnico ed ex collaboratore di Antonio Conte nella conferenza stampa di oggi: “Sono dubbioso sui calendari che stanno facendo: Como, Cosenza e Sampdoria riposano un giorno in più. Poi, ci mettono il venerdì dopo la sosta con i nazionali che mi tornano due giorni prima. Per me queste sono cose assurde. Vuol dire uccidere, non ha senso un calendario così. Neanche in Champions League giocano dopo due giorni. Forse sbaglio a dire queste cose, alla lunga è una montagna, ma queste cose le paghi”.

Serie B, Vanoli attacca il calendario: “Comandano le TV, ma non si può recuperare in due giorni”

L’allenatore del Venezia, pur riconoscendo il ruolo delle tv nel calcio moderno, ha chiesto maggiore considerazione verso la sua squadra.

Questo l’appello del tecnico: “Giusto che abbiano il vantaggio quelle che arrivano dalla Serie A, ma il Palermo non era in A. Come fai a recuperare con questo caldo dopo due giorni? Devi sempre cambiare qualcosa per avere i giocatori freschi. Non si può recuperare in due giorni in questo campionato di Serie B, che è molto importante a livello di agonismo. So che le televisioni comandano, ma le cose devono andare bene anche un po’ a tutti”.