“Non importa come”: la foto di Leao ‘spaventa’ i tifosi del Milan

Il Milan passa anche a Roma e fa tre su tre: nel post gara la foto di Leao mette in allarme i tifosi

È un Milan formato scudetto. Tre vittorie su tre partite per la squadra di Pioli che ha lanciato il suo messaggio al campionato: dopo il quarto posto dello scorso anno, quest’anno i rossoneri puntano al bottino tricolore.

Ne hanno tutte le possibilità, soprattutto con un Leao come quello visto all’Olimpico. Il portoghese è capace di spaccare il match con le sue accelerate e se dovesse aumentare anche il bottino di gol stagionali, allora diventerebbe davvero un fattore decisivo. Il nuovo 10 milanista anche all’Olimpico ha dato sfoggio delle sue qualità, sigillando un’ottima prestazione con un bel gol in rovesciata.

Una rete che è valsa tre punti visto che la Roma nel finale ha accorciato le distanze con Spinazzola, senza però riuscire a recuperare il doppio svantaggio. Leao protagonista e decisivo, nonostante il trattamento non certo amichevole che gli hanno riservato i calciatori giallorossi.

Roma-Milan, la caviglia di Leao post match: quante botte

Proprio il portoghese ha pubblicato nel post gara una foto della sua caviglia che testimonia quanto siano stati duri i calciatori della Roma nei suoi confronti.

Calzino bianco macchiato di sangue per le botte prese, non sufficienti però a fermare Leao nelle sue accelerate. Lo stesso calciatore nel postare la foto ha aggiunto un commento che spiega tutto: “Non importa come, continuiamo a spingere”. Il riferimento è ovviamente al trattamento ricevuto, ma anche ai tre punti portati a casa che lanciano il Milan ancora una volta in testa alla classifica a punteggio pieno, in attesa dei risultati di Napoli e Inter.