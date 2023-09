Milan, ecco perché Romero è rimasto

Il Milan è pronto a puntare su Romero. L’attaccante argentino farà parte della rosa a disposizione di Stefano Pioli

I minuti disputati dopo le prime due partite contro Bologna e Torino sono ancora zero, ma il futuro è tutto dalla parte di Luka Romero, uno dei nuovi nove acquisti del Milan di Stefano Pioli.

L’argentino, arrivato a parametro zero dopo l’esperienza alla Lazio, ha convinto il tecnico di Parma e siamo certi che ben presto arriverà il suo momento.

“Sta facendo molto bene, devo dire che è uno di quelli che mi sta sorprendendo di più. Rientra nelle possibilità di scelta, ma compete con compagni di alto livello, è comunque pronto per giocare. E’ un ragazzo intelligente e di talento“. Parlava così Pioli alla vigilia della sfida contro il Torino. Poi, come detto, non c’è stato spazio per lui nel match di San Siro, ma d’altronde la concorrenza è davvero di quelle importanti.

Milan, Romero scalda i motori: presto in campo

Romero sarebbe più un trequartista, ma nel nuovo Milan, disegnato con il 4-3-3, nel corso delle amichevoli estive, ha giocato prevalentemente sulla destra.

Se fosse arrivato lo scorso anno per il classe 2004 sarebbe stato certamente più semplice trovare spazio. Oggi, invece, sugli esterni c’è davvero abbondanza. Sulla sinistra oltre a Rafael Leao può giocarci sia Pulisic che Okafor; sulla destra il titolare, al momento, è l’americano, ma c’è anche Chukwueze.

Raccoglie minuti, dunque, non sarà facile, ma le parole di Pioli sono inequivocabili e fanno capire quanta stima ci sia nei confronti dell’argentino. Proprio la stima da parte di Pioli è il motivo principale che ha spinto Romero a rimanere in rossonero.

L’attaccante, fin dal primo giorno, aveva comunque mostrato di avere le idee chiare, non pensando di poter lasciare il Diavolo dopo l’estate, ma nel mese di luglio e di agosto sono arrivate solo conferme. Romero si è, infatti, perfettamente ambientato all’interno dello spogliatoio e ha chiuso le amichevoli con il gol più bello dell’intera preparazione, quello contro il Real Madrid. Il 18enne di Victoria de Durango è dunque davvero pronto a giocare qualche minuto e pian piano a provare a prendersi il Milan. Non sarà certo facile, ma la stagione è lunga e Romero, che ha sempre creduto nelle sue qualità, ora sa che anche Pioli ci conta.