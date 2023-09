Europa League e Conference, il calendario delle italiane: Mou riparte da Tiraspol

E’ stato diffuso il tabellone di Roma, Atalanta e Fiorentina per la fase a gironi di Europa e Conference League

Dopo i sorteggi andati in scena nella giornata di ieri, quest’oggi Roma, Atalanta e Fiorentina hanno conosciuto quello che sarà il rispettivo calendario europeo. Le tre formazioni italiane non hanno pescato per fortuna dei gironi complicati e potrebbero rendersi protagoniste di percorsi entusiasmanti.

Dopo aver solamente sfiorato la vittoria in Europa e Conference League nella passata stagione grazie alle finali disputate da Roma e Fiorentina, quest’anno ancora una volta le italiane potranno riprovarci. Attenzione poi alla presenza dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini in Europa League, un grande ritorno per una squadra dal gioco spiccatamente europeo.

Si ricomincia il prossimo giovedì 21 settembre con la prima giornata ufficiale sia di Europa che Conference League. Reduce dalla sconfitta in finale contro il Siviglia, la Roma avrà l’obbligo di riprovarci anche quest’anno a partire dall’esordio in trasferta contro lo Sheriff Tiraspol alla prima giornata della fase a gironi. Trasferta anche per la Fiorentina che se la vedrà in Belgio in casa del Genk, mentre l’Atalanta ritroverà a Bergamo contro il Rakow l’aria d’Europa.

Europa League e Conference, il calendario delle italiane

Dopo i sorteggi che hanno decretato questa mattina il calendario della fase a gironi di Champions League, ecco il tabellone completo di Europa e Conference League.

1/a giornata

21 settembre: Atalanta-Rakow, Sheriff Tiraspol-Roma, Genk-Fiorentina

2/a giornata

5 ottobre: Sporting Lisbona-Atalanta, Roma-Servette, Fiorentina-Ferencvaros

3/a giornata

26 ottobre: Sturm Graz-Atalanta, Roma-Slavia Praga, Fiorentina-Cucaricki

4/a giornata

9 novembre: Atalanta-Sturm Graz, Slavia Praga-Roma, Cucaricki-Fiorentina

5/a giornata

30 novembre: Atalanta-Sporting Lisbona, Servette-Roma, Fiorentina-Genk

6/a giornata

14 dicembre: Rakow-Atalanta, Roma-Sheriff Tiraspol, Ferencvaros-Fiorentina