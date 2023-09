Doppia cessione in Arabia e Turchia: lasciano subito la Juve

Nonostante la scadenza nei principali campionati europei, il calciomercato è ancora aperto in altre leghe estere

Si è chiuso ufficialmente ieri sera alle ore 20.00 il calciomercato in Italia, così come nei principali campionati europei. Non ci sarà più tempo dunque per effettuare operazioni in entrata, eccezion fatta per le trattative con calciatori senza contratto. Saranno consentite, inoltre, le cessioni presso le leghe in cui la sessione rimarrà aperta ancora per qualche giorno.

E’ questo ad esempio il caso dell’Arabia Saudita: il campionato che in quest’ultima finestra di mercato ha ‘scippato’ numerosi campioni al calcio europeo, chiuderà i battenti solamente il 17 settembre. Da non sottovalutare poi anche i club turchi, pronti a chiudere nuovi affari fino alla scadenza dell’8 settembre. Insomma, la possibilità per alcune importanti società straniere di poter ancora concludere delle operazioni, non fa di certo dormire sonni tranquilli ai club italiani.

Tra questi, chi guarda da vicino gli sviluppi esteri è la Juventus. Il club bianconero non è riuscito ad esempio a piazzare in uscita Filip Kostic, dopo aver scelto di puntare su altri calciatori per la corsia di sinistra. L’esterno è parecchio apprezzato sia in Turchia che in Arabia Saudita, così come un altro campione juventino come Paul Pogba. Sul centrocampista francese sono circolate parecchie suggestioni, specialmente in seguito ad un suo viaggio in Arabia di inizio luglio.

Calciomercato Juve, decisa la partenza Kostic e Pogba

Per motivi diversi, va ricordato, sia Kostic che Pogba potrebbero rimanere ai margini di questa Juventus. Il serbo a causa della scelta sorprendente del club di puntare su altri profili, il francese – invece – per via delle sue precarie condizioni fisiche.

Per questa ragione, in risposta al sondaggio proposto da Calciomercato.it su Twitter, i tifosi della Juventus hanno espresso la loro preferenza al sacrificio dei due calciatori bianconeri dinnanzi all’arrivo di offerte importanti da Turchia o Arabia Saudita con il 43% dei voti ricevuti. La cessione di Pogba è stata invece la seconda più votata con il 22,6%, davanti all’opzione ‘nessuno dei due’ con il 21,5%. All’ultimo posto con il 12,9%, infine, la sola cessione di Kostic.