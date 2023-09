DIRETTA Serie A, Bologna-Cagliari e Udinese-Frosinone: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Motta e il Cagliari di Ranieri e quello della ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese di Sottil e il Frosinone di Di Francesco in tempo reale

Il Bologna e l’Udinese ricevono rispettivamente il Cagliari ed il Frosinone nei due anticipi pomeridiani del sabato validi per la terza giornata del campionato di Serie A. Due sfide che vedono due neopromosse fare visita a due formazioni che puntano ad una stagione tranquilla che saranno dirette nell’ordine da Orsato di Schio e da Guida di Torre Annunziata.

Da un lato, allo stadio ‘Dall’Ara’, i felsinei di Thiago Motta vanno a caccia della prima vittoria in campionato dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro il Milan ed il pareggio condito da polemica in trasferta contro la Juventus. Un punto in due partite è anche il bottino dei sardi di Claudio Ranieri, usciti sconfitti lunedì scorso in casa con l’Inter dopo il pari esterno ottenuto contro il Torino. La gara sarà visibile sia su Sky Sport che su Dazn.

Dall’altro lato, alla ‘Dacia Arena’, i friulani di Andrea Sottil vogliono regalare la prima gioia ai loro tifosi dopo il ko interno contro la Juve cui ha fatto seguito il pareggio in terra campana contro la Salernitana. I ciociari di Eusebio Di Francesco, reduci dalla vittoria sull’Atalanta che ha fatto seguito alla sconfitta contro il Napoli, puntano invece ad ottenere i primi punti lontano dalle mura amiche. La sfida sarà trasmessa in esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Bologna e Cagliari e tra Udinese e Frosinone in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Cagliari e Udinese-Frosinone

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Moro, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil

FROSINONE (4-3-2-1): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soule, Harroui, Gelli; Cheddira. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A:

Milan* 9 punti; Napoli, Inter, Verona* 6; Fiorentina, Juventus, Lecce 4; Atalanta, Monza, Frosinone, Genoa, Sassuolo* 3; Salernitana 2; Bologna, Cagliari, Torino, Udinese, Roma* 1; Lazio, Empoli 0.

*una partita in più