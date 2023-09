Clima tesissimo: portiere colpito da un oggetto

Clima tesissimo durante la partita, il portiere colpito da un oggetto lanciato dai tifosi

Clima tesissimo nel derby emiliano tra Parma e Reggiana. Sul risultato di 0-0 l’estremo difensore reggiano è stato colpito da un oggetto lanciato dai tifosi crociati.

Francesco Bardi è stato colpito in faccia da un oggetto lanciato dai tifosi del Parma nel corso del recupero del primo tempo. Il portiere, tra l’altro ex giocatore del Bologna, altra squadra rivale del club crociato, è rimasto a terra per pochi secondi e si è poi rialzato. Bardi si stava accingendo a rinviare ed è stato colpito da qualcosa lanciato dagli spalti.

Fortunatamente il giocatore è rientrato sul terreno di gioco e, al momento di rimettere i piedi in campo, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. La partita, come molti derby, è da sempre molto sentita, ma dopo questo episodio è ripresa per fortuna senza intoppi.