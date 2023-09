Ancora Arabia: rilacio in arrivo e addio clamoroso

Il calciomercato arabo resterà aperto fino a giovedi 7 settembre, permettendo al club di fare un ulteriore rilancio

L’Al-Ittihad non molla. Dopo gli acquisti clamorosi di Benzema, Kantè e Fabinho la formazione saudita vuole chiudere la strepitosa campagna di mercato con un colpo da novanta.

Salah può ancora lasciare il Liverpool. Come riportato dal ‘Mirror’, l’egiziano è ancora nel mirino della squadra allenata da Nuno Espirito Santo. L’allenatore portoghese, che nel frattempo ha subito ieri sera una clamorosa rimonta per 3-4 dall’Al-Hilal di Milinkovic e Koulibaly, vuole il top player del Liverpool. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, che parlavano di un’offerta per il cartellino di oltre 100 milioni e un’ipotetico stipendio di 200 milioni in 2 anni per Salah, potrebbe arrivare un ulteriore rilancio. Il Liverpool, che ha investito molto in questa sessione di calciomercato rifondando il proprio centrocampo, sarebbe costretto a valutare un’offerta monstre del club arabo, pronto a tutto per aggiungere l’egiziano al proprio roster. L’ostacolo principale resta Jurgen Klopp, ultimo baluardo della resistenza dei Reds alle clamorose proposte arabe, spesso irrinunciabili per calciatori e società. L’allenatore tedesco lo ritiene incedibile e sostiene che l’esterno sia concentrato solo sull’inizio di stagione della formazione inglese. Da qui al 7 settembre la situazione potrebbe però cambiare.