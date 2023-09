Stadio Ternana “Libero Liberati di Terni”: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Andiamo a fare una panoramica generale sulla casa della Ternana; ecco quello che bisogna sapere sullo stadio Libero Liberati

La Ternana ha chiuso la passata stagione al quattordicesimo posto faticando, e non poco, ad ottenere la permanenza in Serie B senza dover passare dai temuti e complicati playout. Anche l’inizio della nuova stagione non è stato dei migliori con due sconfitte in altrettante partite contro la Sampdoria e contro il Catanzaro.

Serve cambiare passo e serve farlo in fretta per risalire la classifica e prendere fiducia in vista della prossima stagione; da questo punto di vista un ruolo fondamentale sarà ricoperto, ovviamente, dallo stadio Libero Liberati.

Anno di inaugurazione Stadio Libero Liberati di Terni

Iniziamo con la prima, fondamentale, informazione che bisogna dare sulla casa della Ternana; lo stadio, infatti, ha aperto le porte al pubblico nel 1969 e dal quel momento ha visto diverse partite giocate dal club. Quest’anno, visto anche l’inizio, l’obiettivo sembra essere quello di ottenere la salvezza ma nel calcio non si può mai dare nulla per scontato, soprattutto in Serie B.

Capienza Stadio della Ternana Libero Liberati di Terni

Andiamo, ora, a parlare del discorso relativo alla capienza; lo stadio Libero Liberati di Terni può contenere un massimo di 17.460 persone. Un numero che deve far sentire tutto il proprio calore per trascinare la propria squadra e trascinarla verso risultati importanti.

Dove comprare i biglietti

Informazione importante da dare è quella sui biglietti; bisogna capire dove andare a comprare i biglietti per le partite se si decide di andare a vedere allo stadio Libero Liberati. La risposta è nel sito ufficiale della Ternana Calcio; nella sezione biglietti, infatti, è possibile trovare il link con i luoghi in cui poter andare ad acquistare i biglietti.

Quanto costano i biglietti

Quando si decide di andare allo stadio bisogna anche tener conto del costo del biglietto; il prezzo varia a seconda del settore in cui si decide di andare a vedere la partita.

Per quanto concerne il Libero Liberati, andando sempre sul sito ufficiale della Ternana si può vedere (nella sezione biglietti) il costo e le differenze a seconda del settore.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Informazione necessaria per la tifoseria ospite è quella di sapere dove poter parcheggiare; a tal proposito bisogna dire come non sembrano esserci delle vere e proprie informazioni a riguardo. Si può immaginare che i tifosi ospiti usufruiscano del servizio dei mezzi pubblici per raggiungere l’impianto sportivo.

Dove dormire vicino allo stadio

Quando si va in trasferta allo stadio Libero Liberati di Terni è possibile che la tifoseria ospite abbia bisogno di un posto dove poter alloggiare in modo da non dover tornare immediatamente a casa una volta finita la partita. Abbiamo diverse possibilità come “Residence Bizzoni“, “Hotel Garden Terni” ma anche “Hotel Michelangelo Palace” e Hotel Valentino”

Stadio Libero Liberati di Terni: come raggiungerlo

Andiamo, ora, a vedere come poter raggiungere l’impianto sportivo Libero Liberati; informazione decisamente importante per chi decide di andare allo stadio e vuole conoscere le varie possibilità in modo da raggiungere la casa della Ternana.

Come raggiungere lo stadio della Ternana in auto?

Iniziamo con la prima possibilità, ovvero quella di raggiungere lo stadio in auto; se partiamo da Benevento bisogna andare a prendere la Telese-Caianello e, una volta finita la strada, bisogna prendere A1 Napoli-Milano e proseguire su A1/E45 fino a Terni.

A questo punto la cosa da fare è quella di prendere l’uscita Terni Ovest da SS6675 e, a quel punto, bisogna proseguire su Viale Eroi Dell’Aria Prendere l’uscita Terni Ovest da SS675 e continuare su Viale Eroi Dell’Aria. L’ultima cosa da fare è quella di prendere Viale Mario Umberto Borzacchini che porta verso Viale dello Stadio.

Come raggiungere lo stadio della Ternana in autobus?

La seconda opzione per raggiungere la casa della Ternana è quella di utilizzare l’autobus; ci sono diverse linee che permette ai tifosi di fermarsi vicini allo stadio Libero Liberati di Terni; parliamo della linea E622, la E630, la 3 e la 4. Un moto piuttosto veloce per recarsi allo stadio.

Come raggiungere lo stadio della Ternana in treno?

Passiamo, ora, all’opzione treno; utilizzando questa possibilità bisognerà, sempre partendo da Benevento, prendere il treno che porta a Roma e a quel punto salire sul regionali verso Terni.

A questo punto la cosa da fare è quella di raggiungere il Libero Liberati di Terni in varie modi: o a piedi (e ci si impiega, più o meno, venti minuti) oppure prendendo l’autobus. Le linee consigliate sono la E622, la TR12, la TR9 e la TR10T.

Come raggiungere lo stadio della Ternana in aereo?

Concludiamo con il discorso relativo all’aereo; occorre andare a sottolineare come non si possa raggiungere lo stadio Libero Liberati di Terni con questo mezzo. Per andare all’impianto sportivo è molto più semplice andare ad utilizzare altre opzioni come auto, treno o autobus.

