Ora i protagonisti sono gli svincolati: da Sergio Ramos a Jovetic, le ‘occasioni’ a zero

Da Lingard a De Gea fino ad André Ayew, ecco i calciatori più importanti ingaggiabili senza tirare fuori un euro per il cartellino

Terminato il calciomercato, perlomeno quello dei principali paesi europei, mentre in Arabia ricordiamo resterà aperto fino al 7, si scalda quello dei parametri zero. Possono firmare subito con un nuovo club tutti coloro i quali hanno visto terminare il precedente contratto lo scorso 30 giugno e chi, eventualmente, ha risolto quello in essere prima del gong di questa finestra estiva.

I due svincolati di lusso sono spagnoli, parliamo di David De Gea e Sergio Ramos, con quest’ultimo accostato in questi giorni addirittura alla Roma. Mourinho lo ha già allenato a Madrid. Silurato dal PSG, per il 37enne c’è anche l’ipotesi Galatasaray, alla ricerca di profili di esperienza per il ritorno in Champions League, anche se allo stato attuale il favorito sembra esserlo – manco a dirlo – un club arabi, nello specifico l’Al-Ittihad dove milita il suo ex compagno Benzema.

Non confermato dal Manchester United dopo dodici anni, il portiere 32enne è stato proposto senza successo a diversi club, dal Bayern Monaco al Real, e aveva degli interessamenti dalla Saudi League che al momento appaiono sfumati. Anche per lui c’è la suggestione Roma…

A proposito di stelle cadenti, anzi già cadute, sono free agent pure Jesse Lingard ed Eden Hazard. Per il belga si parla di ritiro, che per certi versi è già avvenuto quattro anni fa quando passò dal Chelsea al Real Madrid per 115 milioni di euro. È stata un disastro la sua avventura coi ‘Blanços’, dopo che aveva incantato in Francia e a Londra.

Calciomercato, anche Jovetic e Nkoulou ‘occasioni’ a costo zero

Altri nomi non banali sono prendibili senza spendere un euro per il cartellino: da Mariano Diaz, svincolati dal Real, a Marega, da Soriano fino a un certo Stevan Jovetic.

34 anni il prossimo novembre, l’attaccante montenegrino ex Fiorentina e Inter ha lasciato l’Hertha Berlino dopo due anni poco esaltanti, con la retrocessione in Bundesliga 2 nella scorsa stagione. Disoccupati anche l’ex Bologna Nicola Sansone, l’ex Barcellona Aleix Vidal, l’ex Torino Nkoulou e – ancora – Roberto Pereyra. L’argentino potrebbe fare ritorno all’Udinese, dopo l’addio a fine giugno scorso.