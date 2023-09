Lukaku presentato prima di Roma-Milan: l’Olimpico impazzito per Big Rom

Romelu Lukaku è stato presentato a tutto l’Olimpico come nuovo calciatore giallorosso: show dell’Olimpico con i tifosi in visibilio

All’Olimpico si gioca il primo big match della stagione, con la Roma ancora a caccia del suo primo successo stagionale dopo il pareggio con la Salernitana e il ko a Verona. Ma soprattutto è la prima serata di Romelu Lukaku nel suo nuovo stadio, che anche oggi ribolle d’amore per i colori giallorossi.

Dopo l’arrivo show di Ciampino di martedì scorso e l’annuncio di ieri sui social con le foto suggestive dello shooting ai Fori Imperiali, con il Colosseo al tramonto a fare da sfondo, questa sera Big Rom è stato presentato al popolo romanista con un piccolo show nel prepartita di Roma-Milan. Intorno alle 19.45 lo speaker ha cominciato il suo annuncio, sottolineando il giorno e l’orario in cui il belga è atterrato sul suolo dell’aeroporto di Ciampino. “Un gigante, un campione, ha scelto la Roma”, ha poi continuato lo speaker dell’Olimpico. Poi l’ingresso di Lukaku da sotto i distinti Sud, come di consueto per i giocatori al riscaldamento. L’ex Chelsea ha toccato il campo con la mano, poi bacio e segno della croce per abbracciare i tifosi. Nel frattempo dal lato Tevere un fumo giallo e rosso a prendere quasi tutta la tribuna con al centro lo ‘sparo’ di luci rosse e gialle. E sui tabelloni il led con scritto ‘Romelu’.

L’attaccante ha po alzato le braccia verso la curva Sud per incitare i romanisti. Infine la foto di rito appunto con la Sud alle sue spalle. Poi lo speaker ha chiamato ‘Romelu’ come quando si annuncia il nome del marcatore: il boato dell’Olimpico a scandire ‘Lukaku’ da brividi a rispondere. Nel frattempo i fischi più che ovvi dei tantissimi tifosi del Milan, che lo vedono come avversario di serata ma soprattutto ex Inter. Comunque accaduto tutto nell’arco di pochissimi minuti per poi permettere a Lukaku di tornare negli spogliatoi e prepararsi per il riscaldamento. Il belga è infatti uscito con il completo da gioco, il suo numero 90. Stasera non è titolare, con buona probabilità entrerà nella ripresa.