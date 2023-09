Juventus, visite mediche Pogba: giallo in Turchia

Il futuro di Paul Pogba si tinge di ‘giallo’: dalla Turchia rimbalza la clamorosa indiscrezione

Dopo il pareggio in rimonta ottenuto contro il Bologna, la Juventus vuole immediatamente risalire la china: l’appuntamento contro l’Empoli, però, può rivelarsi non privo di insidie per la compagine di Max Allegri. Salvo clamorosi colpi di scena, i bianconeri chiuderanno la sessione estiva di calciomercato senza particolari scossoni né in entrata né in uscita.

Tuttavia dalla Turchia rimbalza una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riferito da Hurriyet, infatti, Pogba e il Galatasaray sarebbero stati ad un passo dal trovare l’accordo definitivo per lo sbarco del centrocampista francese ad Istanbul. L’operazione, però, si sarebbe arenata a causa dell’esito negativo dei test fisici a cui si sarebbe sottoposto il ‘Polpo’. Alla luce di tutto questo, il Galatasaray avrebbe fatto dietrofront, rinunciando alla chiusura dell’affare.

Tuttavia, si tratta di un’indiscrezione dalla quale non sono state ricavate conferme. L’interessamento del Galatasaray per Pogba è sì concreto, come già anticipato da calciomercato.it, ma non ha portato a sbocchi concreti né tantomeno ha spinto la Juve ad autorizzare le visite mediche del calciatore. Ricordiamo che poco più di un mese fa le voci legate ad un possibile addio dell’ex United si erano intensificate alla luce dell’interessamento dei club arabi. Anche questa pista, però, si è risolta in un nulla di fatto. Impiegato da Allegri nel secondo tempo della sfida con il Bologna, Pogba spera di ritagliarsi il suo spazio all’interno dello scacchiere tattico bianconero recuperando la forma migliore.

Pogba-Galatasaray, nuova indiscrezione dalla Turchia: piovono secche smentite

L’interessamento del Galatasaray per Pogba, dunque, per adesso ha portato solo ed esclusivamente a contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Il club di Istanbul vuole puntellare l’organico con un innesto importante nella zona nevralgica del campo e, come vi abbiamo svelato sulle pagine di calciomercato.it, ha inserito Pogba nella lista dei desideri.

Tuttavia una vera e propria trattativa tra la Juventus e il Galatasaray per l’eventuale trasferimento di Pogba non si è mai surriscaldata. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY, anche Graziano Campi ha fatto il punto della situazione, bollando come ‘fake news’ le ultime indiscrezioni rimbalzate dalla Turchia. Insomma, a meno di clamorosi dietrofront il futuro di Pogba sarà ancora alla Juventus.

