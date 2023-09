Il Milan ora lo ha capito: il nuovo acquisto già non convince

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante come alternativa a Giroud, intanto spunta fuori una prima ‘bocciatura’ eccellente

Taremi è saltato, ora per il Milan è caccia all’attaccante che possa sostituire Oliver Giroud in questo ultimo giorno di mercato.

Saranno ore frenetiche per i rossoneri che hanno visto sfumare l’arrivo dell’iraniano proprio quando sembrava tutto fatto con il Porto. Ora però non è tempo di cercare il motivo che ha portato allo stop della trattativa, serve guardare avanti e provare a regalare a Pioli un altro centravanti che possa sostituirsi a Giroud.

Di nomi ne sono stati fatti tanti nelle ultime ore: da Jovic, da tempo nel mirino del Milan, a En-Nesyri del Siviglia, finendo con Pavlidis dell’Az Alkmaar. Non dovesse arrivare il rinforzo atteso, ecco che il tecnico milanista dovrebbe fare di necessità virtù: Giroud titolare inamovibile con Okafor a sostituirlo come punta centrale nel caso, senza dimenticare che potrebbe tornare utile alla causa anche Origi, qualora in quest’ultima giornata non si trovasse una destinazione.

Proprio sul giovane attaccante acquistato dal Salisburgo arriva un giudizio destinato a far discutere.

Milan, Okafor rimandato: “Non ha le caratteristiche di Giroud”

A parlare di Okafor e del suo ambientamento al Milan è il giornalista Fabio Ravezzani che utilizza Twitter per una considerazione sul calciatore svizzera.

Il 23enne non avrebbe impressionato lo staff tecnico rossonero in questo inizio di stagione, anzi. Stando alla considerazione di Ravezzani: “Il Milan si è accorto in questo mese che Okafor non ha le caratteristiche di vice Giroud“. Ecco la necessità di andare alla ricerca di un attaccante centrale, il pressing su Taremi e, saltato l’iraniano, la difficoltà nel trovare un’alternativa valida.

C’è tempo fino a stasera alle 20, poi la parola passerà al campo con Okafor che ha la possibilità di smentire tutti e dimostrare di essere il miglior vice-Giroud.