Bonucci vs Allegri, l’attacco frontale: “Comportamento sconcertante”

Finisce male tra la Juventus e il suo ex capitano, Leonardo Bonucci. L’attacco frontale anche a Massimiliano Allegri

È terminata nel peggiore dei modi, dopo ben 12 anni, l’avventura dell’ex capitano Leonardo Bonucci alla Juventus. A poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo, il difensore ha scelto l’Union Berlino volando in Germania e in Bundesliga.

Come raccontato da Calciomercato.it, è stato decisivo il no di Sarri per l’arrivo alla Lazio. L’ormai ex Juve ha così scelto l’Union, dichiarando nelle scorse ore: “Sono contento di andare in una società come l’Union Berlino, l’entusiasmo che ho respirato quando ho parlato con loro è stato importante. Gioca la Champions League e la Bundes è un grande campionato. Sono pronto per andare a Berlino. Poteva finire meglio con la Juventus? È un discorso che poi affronteremo”. Il trattamento riservato dalla Juve a Bonucci continua però a far discutere.

Juventus, caso Bonucci: “Un’azienda non fa così con un dipendente”

Il difensore è stato messo subito ai margini e fuori rosa dall’inizio del ritiro dei bianconeri. A ‘Radio Radio’, Mario Mattioli ha duramente criticato l’operato della Juventus e di Massimiliano Allegri nei confronti del giocatore.

“Quello che è successo alla Juve conferma il potere contrattuale di Allegri, che ha cancellato Bonucci dal suo roster, un potere superiore a qualsiasi altro all’interno dell’area sportiva. – ha dichiarato il giornalista – Un’azienda non fa così con un dipendente, con un giocatore che è stato 12 anni alla Juve, ed era anche il capitano, il comportamento è stato sconcertante“.

