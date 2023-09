“Bonucci al capolinea”, il verdetto che non lascia scampo

Si parla con sempre più insistenza di Leonardo Bonucci alla Lazio, una soluzione che però non convince: il difensore stroncato

Nell’ultima giornata di mercato si prospettano colpi importanti e ufficialità di colpi già messi a segno. Come quello di Leonardo Bonucci, che ha scelto l’Union Berlino per quello che potrebbe essere il canto del cigno della sua carriera.

Il difensore è arrivato ai titoli di coda con la Juventus dopo un lungo ciclo e vuole mettersi alle spalle una estate piena di strascichi polemici. Con la pista Lazio che si è arenata davanti al no di Maurizio Sarri, ecco la scelta che è caduta sulla società tedesca che disputerà la Champions League, sfidando il Napoli di Rudi Garcia e il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Bonucci affossato in diretta: “Alla Lazio è una assurdità, Sarri non sarà contento”

Appuntamenti affascinanti che, nella speranza del difensore, dovrebbero rappresentare l’occasione per dimostrare a tutti di essere ancora in grado di dire la sua in campo e di conquistarsi un posto in Nazionale in vista di Euro 2024.

Non tutti però hanno fiducia nella capacità di Bonucci di poter ancora fare la differenza sul rettangolo verde, anzi c’è chi ritiene che il difensore sia ormai arrivato alla fine della sua carriera e non possa essere utile in nessun club.

Lo dichiarano in maniera abbastanza netta Furio Focolari e Stefano Agresti, nel corso di un intervento a ‘Radio Radio’. Per l’opinionista, tifoso della Lazio, Bonucci “ormai è un anno e mezzo che non scende in campo e quando lo fa lascia danni”. Il giornalista, invece, mette di fatto la parola fine alla sua carriera: “Mi sembra fisicamente arrivato e sempre più in difficoltà. Non credo sia l’uomo giusto, ma per qualsiasi club”.