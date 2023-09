Allarme Roma a poche ore dal Milan: l’Arabia all’assalto

Nelle ultime ore di calciomercato, la minaccia dell’Arabia Saudita incombe sulla Roma proprio nel giorno del match con il Milan

Giornata doppiamente delicata, quella odierna, per la Roma, alle prese con le ultimissime manovre di mercato, ma anche, questa sera, nel match contro il Milan all’Olimpico. Una gara il cui risultato può essere già fondamentale, ma per Mourinho i problemi non mancano di certo.

Un punto in due gare e quindi il rischio di trovarsi già a -8 dalla vetta dopo tre giornate in caso di sconfitta. Con l’assenza di Dybala e un Lukaku che non può ovviamente essere al meglio. Una serata insomma con difficoltà evidenti, contro un Diavolo che oltretutto appare già in grandissima forma. E poi c’è il mercato, con altri grattacapi. Un big della Roma è stato infatti sondato dai soliti sceicchi dell’Arabia Saudita.

Roma, assalto last minute degli arabi a Smalling

La notizia arriva dal ‘Corriere dello Sport’, che riferisce come la cosa riguardi Chris Smalling.

Non è dato sapere quale squadra esattamente sia intenzionata ad acquistare l’inglese, si tratta comunque di una operazione a cui difficilmente i giallorossi darebbero il proprio assenso. Infatti, i tempi tecnici per acquistare un altro difensore sarebbero stretti, praticamente nulli. Nel mirino della Roma, per una eventuale sostituzione, c’è Eric Garcia, ma le pretendenti per il difensore del Barcellona sono numerose. E i catalani non sembrano intenzionati ad aprire a condizioni di favore come un arrivo in prestito.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it (https://apps.apple.com/it/app/calciomercato-it/id556332968): segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.