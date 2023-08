Ritorna alla Juve grazie a Kostic: scambio con l’attaccante

Ecco il calciatore giusto per Massimiliano Allegri. La scelta è stata presa: addio all’esterno serbo

Sono ore calde per il calciomercato. L’Inter è riuscita a mettere le mani su Pavard, rafforzando il proprio reparto difensivo. La Roma, invece, ha piazzato il colpo Romelu Lukaku, facendo felici i tifosi giallorossi e il suo allenatore Mourinho.

A Napoli Lindstrom, mentre il Milan è alle prese con un braccio di ferro con il Porto per Taremi, per chiudere in bellezza l’estate. Chi appare immobile è, invece, la Juventus, ma un’uscita potrebbe improvvisamente sbloccare il mercato in entrata. Tra i giocatori che potrebbero fare le valigie, un po’ a sorpresa, dopo una stagione non certo negativa, c’è Kostic.

Calciomercato Juventus, riecco Morata: i tifosi lo vogliono al posto di Kostic

Ai nostri utenti Twitter di Calciomercato.it è stato così chiesto con chi scambierebbero l’ex esterno serbo dell’Eintracht Francoforte per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Ad ottenere il maggior numero di voti è stato così Alvaro Morata. I tifosi, dunque, sarebbero propensi a riaccogliere l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid. Un ritorno a Torino del calciatore non farebbe felici solamente i tifosi, ma anche lo stesso calciatore, rimasto legato alla Juventus, e il tecnico livornese.

Morata ha così raccolto il 36,9% delle preferenze, precedendo davvero di poco Stephan El Shaarawy. Il jolly italiano, rinato sotto la cura Mourinho, ha ottenuto il 31,2%, dimostrando di essere estremamente stimato.

Più staccate e poco apprezzate le altre idee per rinforzare la difesa e il centrocampo: non convince così la possibilità di riportare in Italia Remo Freuler. L’ex Atalanta in realtà sarebbe comunque in procinto di lasciare il Nottingham Forest e far ritorno in Serie A, ma al Bologna di Thiago Motta. Lo svizzero ha ottenuto solo il 14,6%, meno anche di Maxence Guy Lacroix, difensore francese classe 2000 in forza al Wolfsburg, che si è fermato al 17,2%.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, CLICCA QUI e scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it: segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.