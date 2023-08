Monza-Colombo, Galliani non ha dubbi: “Opportunità per tutti”

Ultime febbrili ore di mercato per il Monza di Adriano Galliani: l’ad del club brianzolo al lavoro per il colpo Colombo

Potrebbe essere Lorenzo Colombo l’ultimo rinforzo in attacco per il Monza di Raffaele Palladino. Ne ha parlato anche l’ad dei brianzoli Adriano Galliani.

Summit questo pomeriggio tra Adriano Galliani e Giuseppe Riso, agente di Lorenzo Colombo. L’amministratore delegato del Monza ha incontrato il procuratore dell’attaccante classe 2002 di proprietà del Milan e lo scorso anno in prestito al Lecce. Al termine del summit con Riso, l’ad Galliani ai microfoni di Calciomercato.it ha spiegato: “L’operazione non è ancora chiusa, aspettiamo il via libera del Milan che non è ancora arrivato. È un’opportunità importante per tutti”.

Queste, dunque, le parole del dirigente del Monza che conta di chiudere l’operazione nelle prossime ore. “È un’opportunità importante per tutti” ha ribadito Galliani, riferendosi evidentemente alla volontà di Lorenzo Colombo, nel frattempo a casa Milan per discutere del rinnovo di contratto e del suo immediato futuro. La volontà dell’attaccante, infatti, è quella di vestire la maglia del Monza e l’accordo potrebbe andare in porto nelle prossime ore.

Calciomercato Monza, forcing finale per Colombo

Il Milan potrebbe dare il via libera alla partenza di Colombo a prescindere dall’arrivo di un altro attaccante (rossoneri ancora in pressing su Taremi). La firma del rinnovo di contratto di Colombo col Milan potrebbe arrivare in serata e al contempo potrebbe essere definito il futuro dell’attaccante classe 2002.

Galliani ha parlato anche delle altre operazioni: “Altri colpi? No, non so ancora come spiegarlo. Noi l’unico giocatore che stiamo seguendo è una prima punta. Siamo allo stracompleto così. Non abbiamo più esuberi perché è uscito anche Antov. Anastasio sta andando alla Casertana, quindi direi che va benissimo così. Se arriva Colombo finisce il mercato con ventiquattro ore di anticipo. Muriel e Zapata? Colombo è stata la prima e unica scelta”.

Galliani ha poi concluso: “È un’opportunità importante per tutti, anche per il Milan perché il Monza si sta dimostrando con questi prestiti che… Frattesi prestato un anno ed è diventato un grande giocatore. Un anno di Rovella ed è diventato un grande giocatore. Noi abbiamo un vantaggio dal lato sportivo. Chi ci presta questi giocatori li valorizza. Mi sembra un’operazione nell’interesse sia del Monza che del Milan”.