Juve-Berardi, ultimo atto: la risposta del Sassuolo

Una trattativa sempre aperta quella tra la Juventus e Domenico Berardi: un matrimonio che non s’ha da fare nonostante i continui tentativi dei bianconeri

Un altro tentativo da parte della Juventus per Domenico Berardi: dopo l’accordo sfiorato nelle scorse settimane, tentativo last minute per l’attaccante neroverde.

Ultime febbrili ore di mercato anche per la Juventus che dopo il colpo Weah aveva tentato e sfiorato l’ingaggio di Domenico Berardi. Nelle scorse settimane il trasferimento tanto agognato sembrava essere imminente, ma alla fine è saltato tutto per il mancato accordo tra Juventus e Sassuolo come ribadito dall’amministratore delegato del club neroverde, Giovanni Carnevali.

Stando a quanto affermato da Luca Momblano nel corso di ‘juventibus’, la Juventus avrebbe fatto un nuovo tentativo per Domenico Berardi. In particolar modo, la Juventus avrebbe messo sul piatto un’offerta da 2 milioni di euro, più altri 25 in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Calciomercato Juventus, l’ultimo tentativo per Berardi

Un ultimo disperato tentativo quello della Juventus che – evidentemente – punta a far leva sulla volontà del calciatore, il quale non avrebbe mai nascosto la sua volontà di vestire la maglia bianconera. Poche settimane fa l’accordo sembrava essere imminente, ma la mancata intesa tra Juventus e Sassuolo ha fatto saltare, ancora una volta, uno dei trasferimenti più chiacchierati degli ultimi anni di calciomercato, nonostante i buoni rapporti tra le due società.

Anche l’ultimo assalto, però, sarebbe andato a vuoto. Il Sassuolo avrebbe infatti rifiutato la proposta della Juventus, anche perché a così poche ore dalla fine del calciomercato estivo non avrebbe avuto il tempo di trovare un sostituto all’altezza di un giocatore così rappresentativo come Domenico Berardi che – dunque – ancora una volta resterà al Sassuolo, rimandando (questa volta per sempre?) il passaggio alla Vecchia Signora.