DIRETTA Conference League, Fiorentina-Rapid Vienna 0-0: ospiti vicini al vantaggio! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ in tempo reale tra la Fiorentina di Italiano e il Rapid Vienna di Barisic

La Fiorentina ospita il Rapid Vienna in una gara valida come ritorno dei playoff per accedere alla fase a girone di Conference League. Una sfida che può segnare una stagione, che sarà diretta dall’arbitro serbo Simovic.

Reduci dal pareggio casalingo in Serie A contro il Lecce, i viola di Vincenzo Italiano hanno bisogno di una vittoria con due o più gol di scarto per ribaltare la sconfitta 1-0 di una settimana fa e centrare la qualificazione alla competizione che la vide grande protagonista la passata stagione con la finale persa con il West Ham. Forti del successo ottenuto in terra austriaca, invece, ai biancoverdi di Zoran Barisic basta anche un pareggio per ottenere l’accesso alla terza competizione europea per club. In caso di vittoria di misura dei gigliati, infine, si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet su Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv8. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Rapid Vienna in tempo reale.

Probabili formazioni Fiorentina-Rapid Vienna

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl, Oswald, Querfield, Hofmann, Auer; Sattlberger, Kerschbaum; Kuhn, Seidl, Grull; Strunz. All. Barisic