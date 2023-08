Dall’addio di Zapata al no di Buongiorno: le ultime mosse dell’Atalanta

La società bergamasca sta per ultimare gli ultimi movimenti in uscita e in entrata

Mancano poco più di 24 ore alla chiusura ufficiale del calciomercato. Tra le società più attive in queste ultime battute c’è sicuramente l’Atalanta, in pieno fermento sia sul fronte delle entrate che delle uscite. Dopo aver incassato il no di Alessandro Buongiorno per la difesa nel maxi affare con il Torino, la Dea si è subito messa alla ricerca di un’alternativa.

Uno dei nomi più caldi tra quelli sondati nelle ultime ore è senz’altro quello di Isak Hien. Per il centrale svedese, espulso nell’ultimo turno contro la Roma, non è ancora chiaro quale sarà il prezzo del cartellino richiesto dal Verona e soprattutto la disponibilità a cedere da parte del club a poche ore dalla chiusura della finestra estiva.

In entrata, invece, è diventato ufficiale l’acquisto di Holm per un’operazione da circa 10 milioni di euro con lo Spezia, mentre ai liguri andrà Salvatore Elia in prestito. Come raccontato negli ultimi giorni, l’esterno svedese prenderà il posto di Soppy, già a Torino per sostenere le visite mediche con il club granata.

Altro affare in dirittura d’arrivo con la società di Urbano Cairo riguarda la cessione di Duvan Zapata. Il centravanti colombiano, in attesa dell’arrivo dell’agente Fernando Villarreal, ha posticipato per la giornata di domani le visite mediche con il Torino. Confermate, dunque, le anticipazioni riportate dalla nostra redazione nelle scorse ore.