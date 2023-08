Uragano Real Madrid: 300 milioni di budget e scippo all’Inter

I blancos sono pronti a sconvolgere il calciomercato: possibile assalto ad un giocatore dei nerazzurri. Addio per 80-90 milioni di euro

Il calciomercato sta vivendo le sue ore più frenetiche, con le squadre che stanno cercando di piazzare gli ultimi colpi.

C’è però chi guarda già alla prossima estate, come il Real Madrid intenzionato a far le cose in grande. I Blancos continuano a sperare di mettere le mani Kylian Mbappe, ma il francese reintegrato in gruppo dal Psg potrebbe rimanere davvero solo un sogno.

Il Real Madrid sta così pensando ad un piano B che possa rendere felici ugualmente i tifosi spagnoli. Ecco così, come riporta Fichajes.net, che Florentino Perez è pronto a stanziare ben 300 milioni di euro per rendere invincibile la sua squadra.

I nomi suggeriti dal portale spagnolo sono quelli di Erling Haaland e Alphonso Davies, ma attenzione ad altri profili. Attenzione soprattutto a possibili scippi in Italia e il rischio che il Real Madrid ci provi per qualche stella della Serie A, magari dell’Inter, è davvero concreto.

Calciomercato Inter, attenzione al Real Madrid: assalto a Barella

Tra i profili più accostati ai Blancos in questi anni c’è sicuramente Barella. Il centrocampista italiano è uno dei leader della squadra di Inzaghi, ma la prossima estate potrebbe essere quella dell’addio.

Serve chiaramente un’offerta da capogiro, da 80-90 milioni di euro, un’offerta che il Real può certamente mettere sul piatto.

Anche quest’ultima sessione di calciomercato, d’altronde, ha dimostrato che l’Inter ha la necessità di cedere almeno un big per finanziare i nuovi acquisti. Barella, come detto, può essere davvero il nome giusto, anche perché l’Inter ha già tra le mani il sostituto: Frattesi, dopo uno anno di ‘apprendistato’, infatti, sarà pronto a recitare maggiormente un ruolo da protagonista.