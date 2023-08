UFFICIALE, Yildiz ha rinnovato con la Juventus: confermata la notizia di CM.IT

Yildiz ha prolungato il contratto con il club bianconero fino a giugno 2027. Ieri la news di CM.IT che svelava dell’accordo tra le parti

Il matrimonio tra Kenan Yildiz e la Juventus continua. Confermata la notizia di ieri data da Calciomercato.it, ora c’è l’ufficialità: il talento turco ha rinnovato con il club bianconero.

Il classe 2005 nato in Germania ha firmato fino a giugno 2027, ecco il comunicato della società targata Exor: “Kenan Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2027. L’attaccante turco classe 2005, approdato in bianconero nel luglio 2022, estende la durata del suo contratto dopo settimane indimenticabili”.

Arrivato nell’estate di un anno fa dopo l’esperienza al Bayern Monaco, Yildiz ha esordito in prima squadra a Udine contro l’Udinese, nel match valevole per la prima giornata di Serie A. Qualche minuto in più Allegri gliel’ha concesso domenica all’Allianz Stadium, nella sfida col Bologna finita in parità.