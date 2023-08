Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Andiamo a fare una panoramica generale sullo stadio San Vito Gigi Marulla; l’impianto sportivo ospita le partite casalinghe del Cosenza

Nella passata stagione, il Cosenza ha chiuso il campionato al diciassettesimo posto; la salvezza è stata ottenuta grazie alla doppia sfida con il Brescia che ha visto la squadra ottenere una vittoria e un pareggio.

Per questa stagione è difficile dire quale sia l’obiettivo principale del club; il campionato di Serie B è molto difficile e, ogni anno, può riservare delle sorprese. Il Cosenza ha sicuramente iniziato bene con una vittoria (tre a zero sull’Ascoli) e il pareggio in casa del Venezia. Quattro punti importanti ma, come detto, è ancora presto delineare un preciso obiettivo; possiamo, però, affermare come il San Vito Gigi Marulla sia quel qualcosa in più per la stagione del Cosenza.

Anno di inaugurazione San Vito Gigi Marulla

La prima informazione da dare riguardo la casa del Cosenza riguarda, senza ombra di dubbio, l’anno di inaugurazione dello stadio. Il San Vito Gigi Marulla ha aperto le porte ai propri tifosi il quattro ottobre del 1964. La speranza è che, in questa stagione, il pubblico possa avere importanti soddisfazioni.

Capienza San Vito Gigi Marulla

Dopo il discorso relativo alla data di apertura dello stadio, dobbiamo andare a parlare della capienza; la casa del Cosenza può ospitare fino ad un massimo di 20.987 tifosi. Un numero importante che, durante le partite casalinghe, fa sentire tutto il supporto ai propri beniamini.

Dove comprare i biglietti del Cosenza

Andiamo, ora, a parlare del discorso relativo ai biglietti; informazione molto importante per chi vuole andare al San Vito Gigi Marulla per assistere, dal vivo, ad una partita del Cosenza. I biglietti possono essere acquistati o al botteghino dello stadio o in diversi punti vendita che troverete sul sito ufficiale della squadra.

Quanto costano i biglietti

I biglietti delle partite casalinghe hanno, ovviamente, un costo e questa è un’altra informazione che può tornare molto utile. Il prezzo varia a seconda del settore in cui si vuole andare a vedere la partita; il costo dovrebbe variare da un minino di 16 euro ad un massimo di 65 euro.

Il discorso sulla variazione dei prezzi dei biglietti deve essere fatta anche per gli abbonamenti che, come sappiamo, permettono di assistere allo stadio a tutte le partite del campionato. Il costo degli abbonamenti, dunque, varia a seconda del settore in cui ci si vuole abbonare.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Iniziamo andando a sottolineare come lo stadio del Cosenza sembra avere poco meno di duemila posti destinati alla tifoseria ospite; per quanto riguarda il parcheggio, sempre per la tifoseria ospite, non ci sono informazioni ma possiamo immaginare come i tifosi possano andare ad usufruire del servizio degli autobus in modo da potersi recare allo stadio.

Dove dormire vicino allo stadio

Andare a vedere, per la tifoseria ospite, una partita al San Vito Gigi Marulla significa poter avere bisogno di un posto dove alloggiare per non dover tornare immediatamente a casa. Da questo punto di vista ci sono diverse possibilità: “Italiana Hotels Cosenza“, “Hotel Europa“, “Royal Hotel” ma anche “Home Club Suite Hotel“.

Stadio San Vito Gigi Marulla: come raggiungerlo

Passiamo, ora, ad un tipo di informazione che può interessare sia la tifoseria locale ma soprattutto quella ospite; si tratta di sapere come arrivare allo stadio. Anche in questo caso sono diverse le possibilità per raggiungere il San Vito Gigi Marulla.

Come arrivare allo stadio del Cosenza in auto?

Iniziamo con la prima possibilità, ovvero quella di raggiungere lo stadio in macchina; da questo punto di vista bisogna sottolineare che, chi arriva da Reggio Calabria, il percorso migliore è quello di percorrere l’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria verso Salerno per poi uscire a Cosenza Nord.

Il percorso, invece, deve essere l’opposto per i tifosi che vengono da nord rispetto a Cosenza. In ogni caso, e questo è fondamentale saperlo, dallo svincolo autostradale si arriva allo stadio in un solo chilometro e mezzo

Come arrivare allo stadio del Cosenza in autobus?

La seconda possibilità è quella di arrivare allo stadio utilizzando l’autobus; in questo caso basta usufruire delle linee predisposte per potersi recare al San Vito Gigi Marulla. Un modo non troppo lungo e decisamente efficace che ci permette di giungere allo stadio e vedere la partita.

Come arrivare allo stadio del Cosenza in treno?

Passiamo, ora, alla possibilità di giungere all’impianto sportivo in treno; per giungere al San Vito Gigi Marulla è sufficiente andare alla stazione di Cosenza per poi usufruire degli autobus. Esiste, però, un’altra opzione ed è quella di noleggiare (direttamente dalla stazione) l’auto andando, in questo modo, a fare un percorso più breve.

Come arrivare allo stadio del Cosenza in aereo?

Concludiamo andando a vedere come arrivare alla casa del Cosenza usufruendo dell’aereo; il consigliamo è quello di arrivare allo scalo di Lamezia Terme. A questo punto ci sono diverse possibilità come le navette o i taxi; si può anche noleggiare l’auto ma è giusto sottolineare come sia un percorso decisamente lungo.