Sprint Juve, l’infortunio porta subito il nuovo bomber

Possibile colpo di scena per l’attacco della Juventus: lo scenario nel rush finale del mercato che coinvolge la società bianconera

L’Atletico Madrid strapazza il Rayo Vallecano, ma perde Memphis Depay dopo il 7-0 rifilato ai malcapitati avversari nell’ultima giornata di Liga.

Infortunio muscolare per l’attaccante olandese, con i tempi di recupero che potrebbero essere lunghi. L’ex Lione era andato a segno sul campo del Rayo, prima di lasciare il posto ad Alvaro Morata. E proprio con il nazionale spagnolo potrebbe intrecciarsi il problema fisico accusato da Depay, con Simeone che avrebbe richiesto un altro attaccante per sopperire all’assenza della punta orange come scrive il portale ‘Elgolditigal.com’. In questo scenario la cessione di Morata sarebbe fondamentale per i madrileni, con l’obiettivo di incassare un prezioso tesoretto per por dare l’assalto al nuovo centravanti.

Calciomercato Juventus, intreccio Morata: il piano dell’Atletico

L’Atletico punterebbe alla partenza di Morata, valutato circa 20 milioni di euro e sul quale c’è nuovamente il pressing della Juventus se in attacco dovesse partire Kean nel rush finale del mercato.

Passando all’incasso con l’addio dello spagnolo, i ‘Colchoneros’ in quel caso farebbero partire l’offensiva per Jonathan David, nel mirino quest’ultimo sempre della Juve ma anche del Napoli se dovesse clamorosamente partire Osimhen in questi ultimi giorni della campagna trasferimenti. Il Ds dell’Atletico Berta non può quindi temporeggiare troppo vista la concorrenza e le tempistiche, anche se al momento sembra difficile immaginare un incastro del genere tra un possibile ritorno a Torino di Morata e il via libera del Lille per il talento canadese.