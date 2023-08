Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 30 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 30 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Nella giornata di ieri la Serie A si è arricchita con tre grandi acquisti. La Gazzetta dello Sport apre proprio su questo: “VEDIAMO LE STELLE”. A partire dal ritorno di Big Rom: “Lukaku Roma voliamo”; il belga è atterrato ieri nella Capitale, accolto da oltre 7mila tifosi. Ieri è stata una giornata importante anche per altri due acquisti: “Napoli e Lazio i nuovi jolly”, con Lindstrom e Guendouzi che hanno raggiunto rispettivamente Rudi Garcia e Maurizio Sarri. Infine, il nuovo corso dei bianconeri: “Juve più giovane e al risparmio”.

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina al ritorno di Romelu Lukaku in Serie A, questa volta con la maglia della Roma: “THE KING”; “Lukaku portato subito in trionfo ‘Roma, che bello. Emozione unica”. Si torna anche a parlare di Nazionale: “Spalletti porta il Napoli in azzurro”. Gli altri titoli di giornata: “Ecco Pavard, oggi le visite con l’Inter“; “Lindstrom l’arma in più di Garcia“; “C’è Petagna per il Cagliari, Zapata al Toro”.

Tuttosport mette in prima pagina il nuovo corso bianconero: “SARANNO LA JUVE”. Il taglio alto, invece, è dedicato al mercato granata: “Toro, ma siamo matti?”; Buongiorno è sempre più vicino all’Atalanta, con Duvan Zapata pronto a raggiungere Juric. Il ritorno di Lukaku è un evento: “Roma pazza per Big Rom: gol da cielo”. Gli altri titoli di giornata: “E all’Inter sbarca il ‘muro’ Pavard“; “Azzurre olé! L’Eurosogno in semifinale”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 30 agosto 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri, principalmente in Spagna, dove il mercato sta per chiudersi con movimenti importanti.

Il quotidiano AS dedica la prima pagina ad una stella del Real Madrid: “EN LAS BOTAS DE RODRYGO“. Il brasiliano dovrà colmare l’assenza di Vinicius Jr, costretto ai box per infortunio. In Portogallo, il quotidiano A Bola apre con l’esultanza dei giocatori del Braga, che hanno conquistato l’accesso alla prossima Champions League: “GIGANTES!”.