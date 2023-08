“Lukaku ad alto rischio”: la sentenza dall’Inghilterra

Romelu Lukaku è arrivato ieri a Roma, oggi ha svolto le visite mediche prima della firma del contratto con i giallorossi

Ieri Romelu Lukaku è stato accolto dal grandissimo entusiasmo dei tifosi della Roma. Circa cinque mila sostenitori giallorossi hanno aspettato l’aereo privato, pilotato da Dan Friedkin, all’aeroporto di Ciampino.

Svolte nel pomeriggio di mercoledì la prima parte di visite mediche, quest’oggi ha completato l’iter medico prima della firma sul contratto che lo legherà alla Roma per la stagione iniziata da due giornate. Il belga arriva in prestito oneroso dal Chelsea per un anno con ingaggio, ridotto, pagato dal club capitolino. In pratica, la stessa operazione messa in piedi dall’Inter l’anno scorso. Dall’Inghilterra, nel frattempo, si muove anche un esperto di finanza per giudicare questa operazione, ma non solo, fatta dal Chelsea.

“Il Chelsea sta giocando una partita con una posta in gioco molto alta in termini di politica di reclutamento – le parole di Kieran Maguire a ‘footballinsider247.com’ – Se i giocatori ingaggiati si rivelano delle stelle, il Chelsea ha il vantaggio di trattenerli per un lungo periodo e di avere la possibilità di venderli a un prezzo di mercato a causa del lungo tempo rimanente sul contratto. Se i giocatori non si allenano, si ritrovano nella situazione vissuta da Romelu Lukaku. Il Chelsea ha fatto bene a trovare un club disposto a togliere Lukaku dal suo libro paga per la prossima stagione, ma era difficile scaricarlo, un trasferimento ad alto rischio”.