La Juve torna al lavoro, Bonucci (scuro in volto) acclamato dai tifosi | FOTO

La Juventus è tornata al lavoro dopo il martedì di pausa concesso da mister Allegri

Doppia seduta per i bianconeri al JTC della Continassa. Leonardo Bonucci, quest’oggi, si è allenato ancora a Torino

Torna al lavoro la truppa di Massimiliano Allegri dopo lo scarico di lunedì, successivo al pareggio col Bologna. Al termine dell’allenamento, dalle 17 in poi, alcune delle pedine della rosa bianconera hanno cominciato a uscire dal centro di allenamento.

In primis Federico Chiesa, che non si è fermato. Dello staff, acclamati mister Landucci e Padoin, mai dimenticato dai tifosi. Della rosa, ecco Vlahovic e Weah fermarsi con tifosi. Foto e video per il serbo e lo statunitense.

Dean #Huijsen si ferma coi tifosi della #Juventus dopo l’allenamento. Nel corso della giornata c’è stato un incontro con la dirigenza e l’agente per un adeguamento e prolungamento contrattuale.⚪️⚫️🇳🇱

📲 @calciomercatoit — Christian Masotti (@ChriMasotti) August 30, 2023

Nella calma, ecco il colpo di scena. Incredulità generale, si apre il cancello del JTC ed ecco uscire Leonardo Bonucci. L’ex capitano non si ferma con i tifosi, che però urlavano il suo nome: “Leo, Leo, grande!”. L’azzurro sfreccia via, cavandosela con un saluto fugace con la mano. Occhiali neri, maglia nera e Jeep d’ordinanza, anche questa nera. Volto? Nero – se così si può dire – anche quello.

Bonucci è ormai fuori dal progetto e il suo agente Lucci ha 48 ore per trovare una soluzione. In caso di rescissione consensuale con la Juventus, però, il difensore avrebbe più tempo per accordarsi con una nuova società. Ore febbrili, ma al momento ‘Leo’ è ancora a Torino.