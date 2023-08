La Juve non ha scelta: “Regalo Bonucci”

Le parole del giornalista Franco Leonetti, intervistato nel pomeriggio ai microfoni di Tv Play, sul difensore azzurro.

Il futuro è segnato. Dopo le parole di Max Allegri, che hanno chiuso definitivamente le porte al suo reintegro in rosa, ecco quelle del giornalista che chiariscono quale potrebbe essere la destinazione di Leonardo Bonucci.

L’esperto centrale, in rotta di collisione totale con la Juventus, non sarà reinserito nel roster a disposizione dell’allenatore toscano. Come spiegato da Leonetti, le opzioni più probabili per il futuro del calciatore sono quelle che lo farebbero rimanere in Italia. Roma e Lazio, alla ricerca del colpo last minute, rimangono alla finestra in attesa di capire gli ultimi sviluppi. Il difensore, corteggiato anche dall’Union Berlino, vorrebbe disputare un altro campionato ad alto livello per arrivare nella migliore condizione al prossimo Europeo del 2024. Dal canto suo la dirigenza della Vecchia Signora, che vuole sciogliere il nodo legato al futuro di Bonucci, ha le idee chiare: “La Juventus potrebbe decidere di regalare il cartellino, ecco perchè credo che rimarrà in Italia” ha svelato Leonetti. Nell’imminente destino dell’esperto difensore quindi c’è solo una certezza: non sarà più a Torino.