Ibrahimovic al Frosinone: l’affare può chiudersi a breve

Un nome “importante” per il calciomercato della Serie A: un giovane Ibrahimovic vicinissimo all’approdo nel massimo campionato italiano

Possibile colpo a sorpresa da parte del Frosinone: i ciociari pronti ad ingaggiare un giovane e talentuoso attaccante tedesco in questi ultimi giorni di mercato.

È in stato avanzato la trattativa che può portare il Frosinone a ingaggiare Arijon Ibrahimović. Centrocampista offensivo tedesco ma di origini kosovare, è un classe 2005 già nel giro della Germania Under 19.

Capace di svariare lungo tutto il fronte offensivo – schierabile sia da trequartista che da esterno – Ibrahimovic può arrivare a breve in terra ciociara rappresentando un rinforzo per la prima squadra e anche per la formazione Primavera. Sarebbe l’ennesimo colpo in prospettiva di Angelozzi, Ds del Frosinone ma soprattutto uno dei migliori talent scout del calcio italiano.

Di proprietà del Bayern Monaco, è cresciuto nel settore giovanile della società bavarese dopo aver mosso i primi passi tra Greuther Fürth e Norimberga, per poi approdare al Bayern Monaco nel 2018. Lo scorso anno ha debuttato in Bundesliga, giocando una manciata di minuti l’11 febbraio nella partita vinta per 3-0 sul Bochum.

Un giocatore di grandissimo talento e prospettiva, velocissimo e di personalità come ci viene descritto da addetti ai lavori. Uno insomma che può rivelarsi subito pronto, nonostante la giovanissima età, per la prima squadra di mister Di Francesco.

Frosinone, per l’attacco c’è il grande talento Ibrahimovic

Legato al Bayern Monaco da altri due anni di contratto, in questa stagione è stato inserito nella squadra ‘B’, realizzando un gol e un assist in due partite giocate, ma a Frosinone sbarcherebbe come elemento della prima squadra del Bayern.

Ha un cognome importante, ma non ha nessun legame di parentela con Zlatan Ibrahimovic. Eppure il calcio è una cosa di famiglia, dato che il fratello Leunard, più grande di due anni, gioca nella quinta divisione tedesca con la maglia dell’ATSV Erlangen. Ora per Arijon una importante esperienza nel calcio italiano, con la speranza per lui e per il Frosinone di riuscire a ripercorrere, anche in piccola parte, le orme di un altro Ibrahimovic.