Juve-Frosinone: l’affare si sblocca, stasera in città

Juventus, l’affare con il Frosinone si sblocca: il giocatore è pronto ad atterrare in città

Intesa raggiunta: Kaio Jorge sarà un nuovo giocatore del Frosinone. Il brasiliano si prepara dunque a lasciare la Juventus e ad approdare in Ciociaria in prestito.

La trattativa si è sbloccata: l’attaccante brasiliano è atteso intorno alle 19 a Roma. In corso lo scambio di documenti tra i due club. Il calciatore andrà quindi a rafforzare la rosa gialloblù e il reparto offensivo a disposizione di Eusebio Di Francesco. Vi avevamo raccontato come l’agente del giocatore verdeoro aspettasse una risposta nell’arco di 24-48 ore e così è stato.

Dopo due stagioni complicate in bianconero anche per via di un grave infortunio, il classe 2002 si prepara ad una nuova avventura. Una possibilità importante per poter giocare con continuità e mostrare il proprio valore.