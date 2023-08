Epiteto razzista contro Lukaku, giornalista sospeso: “E’ inaccettabile”

Tiene ancora banco l’episodio riguardante l’epiteto razzista rivolto a Lukaku nel corso di una trasmissione televisiva

Di Romelu Lukaku si è parlato tanto in questi giorni, purtroppo non soltanto per questioni strettamente legato al calcio. Venerdì scorso, nella trasmissione ‘QSVS’ su ‘Telelombardia’, all’attaccante è stato rivolto un epiteto razzista (è stato chiamato negretto, ndr) da parte del giornalista Luigi Furini, per il quale è scattata la sospensione immediata dall’emittente.

Furini ha poi chiesto scusa a mezzo social, ma l’eco della sua frase inappropriata non si è spento. Sull’argomento, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, che a ‘Il Giorno’ ha rivendicato la bontà della sua scelta di sospendere Furini e fatto chiarezza.

“Era un provvedimento indispensabile, qualsiasi espressione equivoca che lasci spazio a discriminazione su base razzista o sessista non è ammessa nella nostra emittente – ha spiegato – Conosco Luigi da anni e ho profonda stima per lui, ma l’impulso del tifoso in quella situazione ha preso il sopravvento. Una cosa inaccettabile per noi che dovremmo essere di esempio ai telespettatori. Ci siamo parlati, mi prendo del tempo per riflettere sull’accaduto. La sospensione è temporanea. Ci tengo a far passare che i cali di tensione non sono tollerati“.

