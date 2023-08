Colpo Juve in Germania: visite mediche e firma | CM.IT

La Juventus ha già chiuso l’operazione tanto che il calciatore sta svolgendo le visite mediche. Ecco tutti i dettagli

La Juventus è attivissima sul calciomercato, anche se non con l’intento di rinforzare la prima squadra di Allegri. A meno di una uscita importante, vedi quella di Kostic, il club bianconero infatti non interverrà in entrata. In sistesi, la rosa rimarrebbe così com’è.

Per la NextGen, invece, il mercato de ‘La Vecchia Signora’ è piuttosto caldo. Specie in queste ore. L’ultimo ‘colpo’ per la formazione giovanile della Juve si chiama Dikeni Salifou, centrocampista classe 2003 proveniente dal Werder Brema.

Come raccolto da Calciomercato.it, l’operazione è chiusa tanto che il togolese – con passaporto tedesco – sta già svolgendo le visite mediche. ViosiUna volta terminate, arriverà la firma sul contratto. Il ventenne verrà aggregato alla formazione di Brambilla, stesso discorso per Comenencia, esterno olandese 19enne preso dal PSV. Lui ha già svolto le visite.