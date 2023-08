Stadio Mapei Stadium del Sassuolo: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Andiamo a fare una panoramica generale sul Mapei Stadium, l’impianto sportivo che ospita le partite casalinghe del Sassuolo

Nella scorsa stagione, il Sassuolo non ha reso come ci si aspettava; campionato chiuso al tredicesimo posto per una squadra che avrebbe voluto vivere una stagione ben diversa. Il nuovo campionato è iniziato con il piede sbagliato dal momento che, all’esordio casalingo, i neroverdi sono stati sconfitti due a zero dall’Atalanta.

La voglia è quella di vivere una stagione di ben altro livello; un punto di forza del Sassuolo può essere, senza ombra di dubbio, il fattore casalingo. La spinta del Mapei Stadium può essere determinante per trascinare la squadra a risultati importanti.

Anno di inaugurazione Mapei Stadium stadio Sassuolo

Iniziamo con la prima informazione da dare per quanto concerne lo stadio Mapei Stadium; si tratta dell’anno di inaugurazione dell’impianto sportivo. La casa del Sassuolo ha aperto al pubblico il 15 aprile del 1995. La speranza dei tifosi è quella di vedere, nel corso di questa stagione, partite di grande livello da parte della loro squadra.

Capienza Mapei Stadium stadio Sassuolo

Il pubblico del Mapei Stadium fa sentire tutto il proprio supporto ad una squadra che vuole regalare soddisfazioni importanti alla propria gente. Lo stadio del Sassuolo ha una capienza massima di 21.525 persone; un numero comunque importante e che assume un ruolo determinante nel corso delle partite casalinghe.

Dove comprare i biglietti stadio Sassuolo

Per i tifosi che vogliono recarsi al Mapei Stadium è fondamentale sapere dove poter comprare i biglietti; ci sono diverse opzioni per andare ad acquistare i tagliandi per i match casalinghi del Sassuolo.

I biglietti, infatti, possono essere presi su ticket.sassuolocalcio.it, nello store ufficiale del Sassuolo, nei punti vendita Vivaticket ma anche nei botteghini presenti all’interno del Mapei nel giorno in cui si gioca la partita.

Quanto costano i biglietti stadio Sassuolo

Andiamo, ora, a vedere il costo dei biglietti sottolineando una cosa molto importante; il prezzo può variare a seconda del settore in cui si decide di andare a vedere la partita. Il costo oscilla da un minimo di venticinque ad un massimo di cinquanta euro.

Stesso discorso possiamo fare per l’abbonamento dal momento che, anche in questo caso, il costo cambia a seconda del settore in cui il tifoso decide di abbonarsi. Il prezzo varia da un minimo di 155 euro ad un massimo di 770 euro. Con l’abbonamento si ha la certezza di vedersi tutte la gare casalinghe.

Dove parcheggia la tifoseria ospite stadio Sassuolo

Al Mapei Stadium, ovviamente, non vanno solo le tifoserie di casa ma anche i sostenitori delle squadre ospiti; per loro sono fondamentali due tipi di informazione e la prima riguarda il discorso relativo al parcheggio.

L’area di sosta, per la tifoseria ospite, è quella del Parcheggio del centro commerciale “I Petali”. E’ in quest’area che, a quanto sembra, è riservato il parcheggio per i tifosi ospiti.

Dove dormire vicino allo stadio stadio Sassuolo

Per chi va al Mapei Stadium può essere utile sapere anche se ci sono posti, non troppo lontani dallo stadio, dove poter alloggiare per evitare di tornare immediatamente a casa. Le possibilità, da questo punto di vista, sono diverse. Abbiamo “Casa di Irene“, “GUEST Holiday Gramsci“, “Dave’s House” ma anche “Holiday Inn Express Reggio Emilia, an IHG Hotel“.

Stadio Mapei Stadium: come raggiungerle lo stadio del Sassuolo

L’ultima informazione necessaria per chi decide di andare al Mapei Stadium (sia per i tifosi locali sia per i sostenitori della squadra ospite) è quella sul come arrivare allo stadio. Sono diverse le possibilità per giungere all’impianto sportivo. Elenchiamole tutte.

Come raggiungere lo stadio del Sassuolo in auto?

La prima possibilità per raggiungere lo stadio è, ovviamente, la macchina; per chi si muove in auto, dopo essere usciti dall’autostrada A1 al casello Reggio Emilia, deve continuare su Via A. Lincoln, seguendo successivamente Via Nicholas Green, Via Gramsci, Via Tegani e Viale Angelo Battelli.

Dal casello allo stadio ci si mette poco più di cinque minuti; ci sono ben sei parcheggio per poter lasciare la propria auto.

Come raggiungere lo stadio del Sassuolo in autobus?

La seconda possibilità, per poter arrivare al Mapei Stadium, è l’utilizzo dell’autobus; da questo punto di vista possiamo utilizzare la linea 5, la linea 8, la linea 12 o anche il minibus H. In questo modo arriviamo molto vicini all’impianto sportivo.

Come raggiungere lo stadio del Sassuolo in treno?

Arriviamo, poi, alla possibilità di giungere allo stadio con il treno; bisogna andare a sottolineare come l’impianto sia molto vicina alla stazione ferroviaria Reggio Stadio. Una volta giunti alla stazione, dunque, mancheranno veramente pochi minuti per raggiungere l’impianto sportivo e si può decidere di prendere la linea numero cinque.

Come raggiungere lo stadio del Sassuolo in aereo?

Concludiamo con il discorso relativo all’aereo; per arrivare al Mapei Stadium utilizzando questo mezzo dobbiamo, per forza di cose, giungere all’aeroporto di Bologna per poi raggiungere Reggio Emilia con un treno. Dunque possiamo sottolineare come sia molto più semplice arrivare allo stadio con altri mezzi come auto, treno o autobus.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it (https://apps.apple.com/it/app/calciomercato-it/id556332968): segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.