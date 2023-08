Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 29 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 29 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’, come titolo principale, celebra la vittoria dell’Inter a Cagliari, con cui i nerazzurri affiancano Napoli e Milan in vetta a punteggio pieno: “Inter, ci sei“. In alto, spazio all’evento del giorno, Lukaku atteso nella Capitale per la firma con la Roma, in arrivo con l’aereo pilotato da Friedkin: “Vi porto Lukaku“. Di spalla, la nuova avventura dell’ex Ct della Nazionale, ora in Arabia Saudita: “Carissimo Mancini“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, titolo dedicato al colpo Lukaku per la Roma: “Gigantesco“. “Lautaro incanta, l’Inter vince anche a Cagliari” racconta il successo nerazzurro nel posticipo del lunedì. “Di Bello, stop di due mesi” è la decisione dell’Associazione Italiana Arbitri dopo il disastro del direttore di gara in Juventus-Bologna.

A proposito del match di Torino, il titolo di ‘Tuttosport’ racconta la reazione dei tifosi della Juventus, che non ci stanno alla narrazione dominante e alla mancata risposta della società: “Juve, ti fai dire che rubi?“. In alto, il riassunto calcistico del lunedì: “Inter, sempre Lautaro. Lukaku oggi a Roma!“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 29 agosto 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri, principalmente in Spagna, dove il mercato sta per chiudersi con movimenti importanti.

Il Barcellona fa sul serio e vuole concludere alla grande. “Cancelo y uno mas” è il titolo del ‘Mundo Deportivo’. Più specifico ‘Sport’, che individua l’altro profilo atteso dai blaugrana: “Una palanca para dos Joaos”, con l’altro Joao, Felix, da prendere come Cancelo liberando lo spazio salariale sufficiente.