Playoff Champions, il Galatasaray vola ai gironi: Icardi a segno

Il Galatasaray di Mauro Icardi strappa il pass per la fase a gironi di Champions League: tutti i verdetti di serata

Primi assaggi di calcio europeo importante con i playoff di Champions League. Diverse le squadre che stanno lottando per arrivare alla fase finale della massima competizione continentale, quando sarà il momento di scendere in campo per la fase a gironi.

Risponde presente il Galatasaray dei vari Icardi e Mertens, che in serata ha battuto il Molde anche nella sfida di ritorno dopo aver già vinto all’andata. Successo nel recupero per i turchi che con Angelino al 93′ hanno trovato il 2-1 finale dopo essere andati inizialmente in vantaggio con l’ex interista Mauro Icardi, prima del momentaneo pari di Hestad.

Aveva due risultati su tre anche il Braga, che dopo la vittoria dell’andata per 2-1 ha chiuso i conti questa sera con uno 0-1 indirizzato dal gol di Bruma all’83’. Chiude il quadro di serata il successo nettissimo dello Young Boys che tra le mura amiche ha strapazzato il Maccabi Haifa con un secco 3-0 dopo lo 0-0 in Israele, con annesso passaggio alla fase a gironi. Domani sera le altre tre gare di ritorno dei playoff.

GALATASARAY-MOLDE 2-1