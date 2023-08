Ora c’è il comunicato UFFICIALE: via dalla Juventus

La Juventus ha ufficializzato una cessione in prestito: via dai bianconeri, ma resta in Serie A

Via dalla Juventus per tornare in forma e dimostrare di essere da Juventus. Kaio Jorge si trasferisce in prestito al Frosinone: il trasferimento è ora ufficiale con il comunicato pubblicato dalla società bianconera.

Dopo il lungo stop per infortunio, l’attaccante brasiliano era tornato in campo lo scorso 9 agosto nell’amichevole in famiglia contro la Next Gen in cui si era reso protagonista con una tripletta.

Ora, come anticipato da Calciomercato.it, è arrivato l’accordo con il Frosinone e il trasferimento del 20enne alla corte di Eusebio Di Francesco. Un anno in prestito per avere la possibilità di ritornare in forma, crescere e dimostrare di meritare la maglia bianconera.