L’Inter raggiunge Milan e Napoli: in tre si candidano alla corsa scudetto

Oltre alla sorpresa Verona, a punteggio pieno restano l’Inter, il Milan e il Napoli campione d’Italia in carica: chi vincerà lo scudetto al termine di questa stagione?

Il campionato di Serie A ha da poco staccato i blocchi di partenza, ma sta già dando delle enormi risposte anche in vista della prima sosta per le nazionali che ci sarà in seguito alla terza giornata, ovvero quella che ci aspetterà nel prossimo weekend. Al momento, dopo due partite, ci sono quattro squadre a punteggio pieno: l’Inter di Simone Inzaghi, il Milan di Stefano Pioli, il Napoli di Rudi Garcia ed il Verona di Marco Baroni.

L’ultima, che nello scorso anno si è salvata allo spareggio, sta raccogliendo dei punti fondamentali, ma, salvo miracoli, non ha velleità di carattere tricolore come per le altre tre squadre menzionate. Partiamo dall’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, che ieri sera hanno agganciato Milan e Napoli battendo il Cagliari in trasferta, stanno dimostrando una grande solidità dal punto di vista difensivo, visti i due clean sheet fatti registrare da Sommer, senza dimenticare l’ottimo apporto che sta dando finora Marcus Thuram, nuovo arrivo dell’estate di calciomercato e incognita offensiva considerando anche il mancato ritorno a Milano di Romelu Lukaku.

Il Napoli vuole fare il bis e il Milan insidia i cugini per la seconda stella

Negli occhi delle milanesi, in questa stagione, c’è soltanto un obiettivo: il raggiungimento della seconda stella di scudetti vinti. Il Milan di Stefano Pioli, che ha cambiato molto in questa estate di calciomercato, ha messo finora in mostra una qualità di calcio di altissimo livello che non ha nulla a che vedere col finale di stagione horror che ha accompagnato il Diavolo nei mesi scorsi.

Ora i rossoneri sono tornati a essere una vera e propria contender, così come lo sono i campioni in carica del Napoli di Rudi Garcia. Il cambio di allenatore e la partenza di Kim non sembrano aver scalfito gli umori in casa azzurra che sta viaggiando a gonfie vele nel segno di un uomo: Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, sempre più leader anche emotivo della squadra, sta trascinando i suoi in questo inizio di stagione.